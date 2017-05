“És època de recollir fruits”

El Barça Lassa pot ser campió demà a Reus (18.05 h / El Punt Avui TV) si guanya o empata al coliseu roig-i-negre contra un rival que aquesta temporada li ha oposat una forta resistència i que, a més, és el segon classificat, a 11 punts quan en queden només 12 en joc. Toni Miró, el mànager de la secció d'hoquei sobre patins del club blaugrana, valora el bon rendiment del seu equip fins ara, tant en el campionat com en la copa, i espera que pugui alçar el segon títol del curs. La setmana passada fins i tot ja hauria pogut ser campió diumenge sense jugar si el Vic i el Reus haguessin empatat. Però Miró té clar que preferirien guanyar-lo i celebrar-ho a la pista.

De moment estan fent una gran temporada.

Estem molt contents. Ara ve l'època de recollir els fruits del treball que hem fet durant tot l'any. Diumenge passat hauríem pogut ser campions i no es va produir el resultat en l'altre partit, però als esportistes ens agrada més guanyar i celebrar-ho a la pista i competint, i esperem ser-ho com més aviat millor. Sigui de la manera que sigui, si finalment fóssim campions seria perquè ens ho hem guanyat.

El substitut de Ricard Muñoz a la banqueta està pensat, emparaulat o fitxat?

Estem en una fase de valoració de diferents candidats que tenim al pensament i al final de temporada anunciarem el tècnic.

Costa de creure que prendran la decisió a final de temporada.

Sí, però ara estem immersos en dues competicions. Ens queda la lliga i hem de jugar la final a quatre de la lliga europea. Tots plegats ens hem de centrar en els objectius.

Hem d'entendre que el Barça, a diferència d'altres equips, no ha de córrer a triar un candidat?

En la valoració dels candidats possibles crec que no hem de tenir cap problema.

Tindrà la mateixa plantilla el Barça el curs vinent?

Això també es veurà al final de la temporada.

Si el Barça guanya l'OK Lliga es reobrirà el debat sobre la conveniència del ‘play-off'?

Hi estem a favor, pot ser una bona fórmula, sempre que hi hagi una reducció d'equips. Estic a favor de tot el que sigui bo per a la competició. Sense una reducció, el calendari no dona per a tant i la conseqüència seria incrementar el nombre de jornades intersetmanals, que des de l'Associació de Clubs s'ha mirat de reduir al màxim possible; i provoquen moltes queixes dels clubs per la poca assistència de públic. Si volem instaurar el play-off, hem de treballar en un projecte com a mínim a dos anys de vista.

Si el Reus hagués demanat la final a quatre al pavelló olímpic i no pas a la seva pista, amb més caliu i més ambient, el Barça hauria demanat igualment organitzar-la al pavelló Barris Nord de Lleida, la seu concedida.

Vam comunicar al Reus el dilluns posterior a la doble classificació tant d'ells com nostra que la nostra intenció era demanar la final a quatre. Com que l'ocupació del Palau Blaugrana no ens va permetre fer-ho a casa, vam optar per la via de Lleida. El Reus, per tant, estava avisat des del primer moment de les nostres intencions. Nosaltres els ho vam comunicar per la bona relació que tenim amb la seva presidenta, Mònica Balsells.

Quin raonament van seguir?

Nosaltres, fins i tot abans de classificar-nos, ja teníem la intenció de demanar-ho. El que ens hauria agradat és fer-la al Palau, però crec que serà bo per a l'hoquei anar a Lleida a jugar-la, amb un aforament de gairebé 5.000 espectadors, en una pista en què estem intentant que només hi hagi les ratlles de l'hoquei sobre patins. A més, l'Ajuntament de Lleida ens ha ajudat i ja vam tenir una molt bona experiència en aquest recinte perquè l'equip de futbol sala va guanyar el títol europeu.

Gual i Egurrola són els dos únics jugadors que acaben contracte i que encara no han renovat. Hi ha algun problema?

Ningú no discuteix la seva categoria i estem en procés. La confiança entre el club i els jugadors és molt alta i no crec que hi hagi cap problema.

Van vinculades a l'arribada d'un nou tècnic, les renovacions?

No té res a veure, estem parlant amb ells.