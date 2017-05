Quatre partits per salvar-se

El Citylift Girona i el Lloret Vila Esportiva afronten els darrers quatre partits de l'OK Lliga amb la necessitat de puntuar per continuar la lluita per mantenir la categoria. El primer duel el disputen avui a casa contra dos rivals de la part alta de la taula. Els gironins reben el Vic, el tercer, i els lloretencs juguen a casa contra el Vendrell, el sisè. El Girona és dotzè amb 25 punts i en té dos de marge sobre el Vilafranca i el Caldes, que estan empatats a punts (23) en la primera posició de salvació, la tretzena, i la primera de descens, la catorzena. Els vallesans tenen un partit pendent ja que van ajornar el de l'Alcobendas per la disputa de la final a quatre de la CERS. El Lloret està més ben situat, és desè i té 29 punts, amb sis de marge sobre els llocs perillosos.

L'entrenador del Lloret, Manolo Barceló, té clar que l'equip necessita “puntuar al més aviat possible”. Els lloretencs estan fent bons partits i plantant cara al Barça o al Liceo, però segons diu el tècnic, “falta rebre el fruit de la feina feta”. “Però l'esport és així –afirma–. Hem de tenir en compte amb quins rivals estem jugant. No ens hem de quedar amb això hem de procurar aconseguir els punts necessaris per deixar de pensar en el que no hem de pensar.” Manolo Barceló explica que no han fet comptes que aquest rival pot fallar, i ells poden fer això. Diu que tenen clar que si fan tres punts i arriben als 32 no estaran salvats matemàticament però ho poden estar a la pràctica.

El primer rival contra el qual poden sumar aquests tres punts és el Moritz Vendrell avui mateix. Barceló comenta els grans jugadors que té el rival i diu: “Dels últims quatre partits que han jugat fora n'han guanyat tres i n'han empatat un. Segurament s'han tret de sobre la pressió dels resultats i estan en una posició molt còmoda.” Tot i això, confia en les seves possibilitats contra els vendrellencs. “Si fem les coses com les hem de fer competirem; no dic que guanyem, tant de bo pogués. El que busquem és estar fins a l'últim minut en el partit amb la possibilitat de guanyar o puntuar.”

Sumar punts