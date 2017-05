Amb tot el pes de la llei

El Vic va passar ahir per Girona amb tota la seva essència d'equip gran. Amb una defensa consistent i fent molt mal al davant atesa la seva superior qualitat, el conjunt de Ferran Pujalte es reenganxa a la lluita pel subcampionat. Al Girona no li queda més remei que seguir lluitant per la permanència.

Malgrat que el Girona va generar perill de seguida, el Vic es va avançar en una acció ràpida culminada per Cristian Rodríguez, el seu jugador més perillós (6'). En el minut 8, van assenyalar penal en contra dels gironins i, de nou, Rodríguez la va clavar (0-2). Ramon Benito va demanar temps mort. El cop havia estat molt dur. Llorca, en una gran acció personal per darrere de la porteria, va clavar el 0-3. Els locals van reaccionar i van poder superar per fi la defensa estricta del Vic (15') en un contraatac ben construït que David Carles va culminar. El gol els va permetre entrar de nou en el partit en el pla anímic. El Girona va generar ocasions en el tram final a partir d'un hoquei directe, però li va faltar sang freda per trobar les passades finals. El gran dèficit, a més, és que es va carregar amb 9 faltes. El Vic va arribar al descans amb 6. Els osonencs no van marcar la directa corresponent a la desena d'equip local –Burgaya–, però van anar per feina i, amb dos gols gairebé consecutius marcats per Mia Ordeig, van deixar el partit vist per sentència. Llaverola va aturar una directa a Casas (38') –15a–. El porter visitant Camps va rubricar la seva bona actuació aturant una directa a Pelicano, i Contreras, de penal, va establir el 2-5 definitiu.