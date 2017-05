El Reus no vol que el Barça celebri el títol

La rivalitat històrica, l'orgull i les possibilitats utòpiques de capgirar la truita obliguen avui el Reus a donar-ho tot a casa contra el Barça per evitar que els blaugrana siguin proclamats campions de l'Ok Lliga al Palau dels Esports del Reus. El conjunt de Ricard Muñoz ha estat infinitament superior als rivals durant tot el curs i en faria prou avui amb un empat per assegurar-se matemàticament el títol (18.05 h / El Punt Avui TV), el quart consecutiu. L'escenari, per tant, és un estímul per als blaugrana, que aquest curs van perdre les semifinals de la supercopa en el mateix pavelló i que no van poder batre els d'Enrico Mariotti al Palau Blaugrana (6-6). En la copa, en canvi, el Barça es va imposar (3-4) en un duel molt aferrissat. Tots dos equips, a més, es podrien fins i tot trobar en la final de la lliga europea que es jugarà el cap de setmana vinent al pavelló Barris Nord de Lleida. Els dos equips catalans tenen encreuaments complicats contra equips portuguesos. El Reus contra el Benfica, el vigent campió, i el Barça contra l'Oliveirense, l'actual subcampió. Per aconseguir el màxim suport del públic, el Reus ha posat les entrades a 3 euros.