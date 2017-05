El Barça la celebra a Reus

El tècnic barceloní Ricard Muñoz va tancar ahir el cercle amb la seva quarta lliga consecutiva com a màxim responsable del Barça. La primera la va segellar el 9 de maig de 2014 amb un triomf al Palau (8-4) precisament contra el Reus. L'anterior, ahir va fer tot just un any, la va celebrar també a tres jornades del final gràcies a un empat agònic contra el Vic a casa (4-4) i tot just la setmana anterior a la disputa de la final a quatre a Lisboa. Enguany la fase final europea es jugarà el cap de setmana vinent al pavelló Barris Nord de Lleida i el 4-4 s'ha repetit. Amb el sorteig de l'OK Lliga teledirigit, els millors equips s'enfronten en les últims jornades del campionat i, per tant, no és gens estrany que el campió obtingui el títol davant d'un dels seus rivals més directes. Abans, amb el play-off, la seqüència de finals entre el Barça i el Reus entre el 2004 i el 2008 va permetre als blaugrana celebrar el títol també a la pista del Reus en les temporades 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007. En la 2004/2005, a més, el conjunt blaugrana havia guanyat la lliga europea al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp i la copa al pavelló olímpic de Reus, Aquell curs, el darrer després de deu anys amb Carlos Figueroa assegut la banqueta, el Barça se'n va fer un tip i va obtenir els cinc títols que va disputar.