Figures compromeses

El Barça Lassa ha exercit amb mà de ferro la preponderància que se li pressuposava en l'OK Lliga segellant tres jornades abans del final el seu quart títol consecutiu infal·lible en el llarg recorregut. En les distàncies curtes ha tingut força més problemes i clou la lliga sense haver pogut derrotar el Reus –6-6 al Palau i 4-4 a la capital del Baix Camp– i també va perdre a Vic. En la següent jornada el rebrà al Palau. Aquests equips, però, han perdut el títol contra rivals més febles incapaços de seguir el ritme frenètic i constant dels blaugrana. La derrota a casa del Reus contra el Vilafranca és l'exemple més proper d'on s'ha deixat la lliga el conjunt d'Enrico Mariotti, un equip espectacular però amb només dos canvis, el seu gran taló d'Aquil·les.

El Barça és l'equip més golejador amb 131 gols en 27 jornades, gairebé 5 per partit (4,85), condició que habitualment lluïa el Liceo. Té a les seves files el pitxitxi Pablo Álvarez –33 gols–. També és el menys golejat, amb només 55 gols rebuts –2,03 per partit– que demostren que les seves figures també saben serrar les dents i defensar, a banda de disposar de dos porters impressionants: Aitor Egurrola –17 lligues– i Sergi Fernández. Així, una lliga no es pot escapar. L'equip, per tant, ha tornat a fer gala del rigor tàctic inculcat des que Muñoz va aterrar a la banqueta.

El Barça de Muñoz s'ha mostrat com un equip físicament irreprotxable que ofega sovint els rivals. El tècnic ha apostat per jugadors de gran nivell tècnic però que puguin oferir altres prestacions físiques. Matías Pascual o Sergi Panadero serien en aquest sentit paradigmàtics d'un hoquei total. Gual, el jugador amb més visió de joc, per exemple, és, i de fet ho ha estat sempre, un gran recuperador de boles. El penúltim fitxatge, Edu Lamas, representa un perfil defensiu també paradigmàtic, tot i que la seva lesió el va limitar i no ha tingut gaires oportunitats, fet que provoca especulacions sobre el seu futur tot i que li quedi un any de contracte. I més tenint en compte que els cedits –Alabart (Voltregà), Roca (Noia) i Llorca (Vic)– fan una gran temporada i empenyen.

Al to físic que marca diferències, hi contribueix el treball impulsat des del cos tècnic i el fet de tenir una plantilla estrictament professional gràcies als recursos econòmics del club, aspecte que el Barça lidera amb un gran marge una competició farcida de mileuristes des que va esclatar la crisi. L'ampli fons d'armari, quatre canvis solvents, és un altre factor fonamental sobre el qual Muñoz mai no ha deixat d'invertir. Dos equips diferents que podrien lluitar pel títol.

Ha tallat amb quatre títols consecutius les insurreccions del Reus i el Liceo, que van iniciar la dècada guanyant un títol cadascun, tot i que els blaugrana també eren l'equip més poderós i, en canvi, no van trobar la sinergia.

Un altre factor que ha contribuït a intensificar el lideratge ha estat el fitxatge del jove Pau Bargalló. Procedent del Liceo, el petit de la nissaga s'ha adaptat perfectament i ha demostrat la seva vàlua disposant de molts minuts en partits d'alta intensitat. És un jugador amb pólvora però la seva major virtut és la seva visió, la lectura del joc i la facilitat en la construcció d'atac, un complement a Marc Gual, el cervell oficial.