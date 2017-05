El Barça queda fora de la final per un gol d'or (0-1)

Un gol d'or de Barreiros a 4:20 del final de la segona part de la pròrroga ha certificat la classificació per a la final de la lliga europea de l'Oliveirense i ha causat la gran decepció del Barça en la primera semifinal jugada al pavelló Barris Nord de Lleida. El partit ha estat marcat per les precaucions defensives i el temps reglamentari ha finalitzat sense gols (0-0). El Barça ha tingut una gran oportunitat en la primera part en un penal, però Puigbí ha aturat el tir de Barroso. La segona part ha començat més animada però a poc a poc, tots dos equips han tingut més por a perdre i l'ensopiment ha acabat guanyant la partida a l'atreviment. La primera part de la pròrroga tampoc no ha servit per desfer l'empat. En la segona, Barreiros ha engaltat un gran cacau des de fora i ha fet embogir els portuguesos, que tenen tres catalans a les seves files: Jordi Bargalló, Xevi Puigbí i .Jepi Selva.