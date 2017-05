Prolongació de l'èxtasi

Uns 500 aficionats van aclamar els seus ídols del Reus La Fira ahir a la plaça Mercadal per agrair-los l'eufòria viscuda al Barris Nord de Lleida tant en la semifinal èpica contra el Benfica com l'endemà en una final guanyada amb autoritat contra l'Oliveirense. Carles Pellicer, l'alcalde de la ciutat, va fer els honors en una recepció oficial solemne i que es va transformar en eufòria desfermada quan la plantilla va irrompre al balcó i va oferir el trofeu als seguidors que s'esperaven a la plaça Mercadal.

No hi va haver la gernació que es va aplegar en la setena. És lògic. Per dos motius. El primer és que en aquella ocasió l'equip viatjava des de Bassano del Grappa i encara no havia tingut l'oportunitat de compartir l'alegria amb els seguidors. Diumenge, a més de la festa a Lleida, la comitiva ja es va fer sentir a la plaça Prim –prop d'un miler d'aficionats–, el centre emblemàtic de les celebracions espontànies. Després, l'equip va anar a sopar a les Peixateries. I, per altra banda, l'any 2009 es va trencar un malefici que perdurava des del 1972. Una travessia pel desert europeu de 37 anys. Vuit anys és poc.

La presidenta del Reus, Mònica Balsells, estava ahir eufòrica i cansada: “Vam començar a guanyar la final en la semifinal contra el Benfica. Vaig estar a Bassano, però guanyar el títol com a presidenta és un somni fet realitat.” A més, va assegurar que el futur està apuntalat. “Ja tenim porter per a l'any vinent. No hi ha tants bons porters i ja el tenim signat. Es tracta de Càndid Ballart [Voltregà]”, va afirmar als micròfons de LaNova Ràdio. També va confirmar el fitxatge de Romà Bancells (Vic) per un any amb un altre d'opcional i la continuïtat del bloc: “Tots tenen contracte. Joan Salvat volia una ampliació i ens hem posat d'acord amb facilitat.”