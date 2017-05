Passadís i empat

Egurrola, Álvarez, Pau Bargalló, Panadero i Edu Lamas –inicial–; Gual, Pascual, Ordóñez, Barroso i Sergi Fernández.

BARÇA LASSA: Egurrola, Álvarez, Pau Bargalló, Panadero i Edu Lamas –inicial–; Gual, Pascual, Ordóñez, Barroso i Sergi Fernández. CP VIC: Camps, Ordeig, Bancells, Burgaya i Cristian Rodríguez –inicial–; Presas, Casas, Llorca, Claramunt i Raurell. GOLS: 0-1 (2') Cristian Rodríguez. 0-2 (14') Presas, de penal. 1-2 (23') Gual. 2-2 (25') Ordóñez. 3-2 (33') Álvarez. 4-2 (35') Álvarez. 4-3 (35') Cristian Rodríguez, de penal. 4-4 (39') Bancells. ÀRBITRES: R. Burgos i G. Gorina. Targeta blava a Panadero i Ordeig. FALTES: 13 del Barça i 14 del Vic.

El Barça Lassa va ser homenatjat pel Vic abans de començar el seu enfrontament i va rebre el passadís com a campió de l'OK Lliga, però, un cop es va començar a jugar, el Vic va plantar cara i li va complicar el partit. Els blaugrana només es jugaven l'orgull de no perdre després de la desfeta a la final a quatre de la lliga europea, mentre que els osonencs lluitaven per seguir aspirant a la segona posició.

El Vic va aprofitar millor les seves primeres ocasions de perill, es va avançar en el segon minut de joc i abans de quart d'hora ja guanyava per 0-2. El seu porter va fer bones aturades davant d'uns blaugrana que van començar a crear ocasions, i van aconseguir arribar al descans amb l'empat a dos gols, el segon, en els darrers instants. En la represa el Barça es va avançar amb un 4-2, però el Vic no es va rendir i va seguir buscant els gols i els punts, i va aconseguir empatar.