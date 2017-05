El Vic es reconverteix però no vol renunciar a Europa

La precària situació econòmica que viu el Club Patí Vic obligarà l’entitat a reduir dràsticament el seu pressupost per al primer equip el curs vinent, però el propòsit de la directiva és perseverar i no renunciar ni a la lliga europea ni a l’OK Lliga. El Vic tindrà un pressupost de 50.000 euros en nòmines sensiblement inferior a l’actual i espera fer un equip que lluiti per accedir a la copa malgrat les nombroses baixes. La idea és incorporar dos o tres jugadors i apel·lar al planter.

Ja han transcendit en les darreres setmanes les baixes de Jordi Burgaya (Oliveirense) i Romà Bancells (Reus La Fira). També deixaran el Vic el porter Gerard Camps i el davanter Cristian Rodríguez, que han donat un bon resultat i jugaran en el Moritz Vendrell. Rodríguez, precisament, va arribar al club osonenc procedent del penedesenc i s’ha consolidat com un jugador bàsic. Camps, que va aterrar procedent del Vilafranca, va tenir la feixuga tasca de substituir Carles Grau (Porto) i el seu rendiment també ha estat òptim.

El Vic espera que el veterà Mia Ordeig es quedi a l’entitat i sigui el pal de paller del nou projecte i prova de convèncer els joves Martí Casas i Roger Presas, que, evidentment, tenen ofertes per anar-se’n. També sembla bastant evident que el tècnic Ferran Pujalte no continuarà vinculat al nou projecte, almenys això és el que es desprèn de les seves declaracions després del gran empat al Palau d’ara fa dues jornades, quan va dir: “Molts de nosaltres anem a fer altres coses.” Més enllà dels al·licients econòmics, l’atractiu per jugar al Vic, a banda del prestigi esportiu que ha acumulat l’entitat, és la possibilitat de disputar la supercopa i, sobretot, la lliga europea.

Per contra, el club osonenc té problemes de liquiditat que tracta de resoldre en una etapa de convulsió econòmica per la falta de recursos i l’aixeta dels bancs de moment tancada i de crisi institucional per la divisió social i per la detenció i posterior alliberament amb càrrecs del seu expresident Miquel Altimiras. La recapitalització acordada en assemblea és necessària, però també ha motivat un descens de socis. Quan es va fer la trobada multitudinària en què es va acordar la derrama hi havia 1.400 associats i ara en queden 960.