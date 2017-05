El Reus La Fira no renova el contracte de Mariotti

El títol de la lliga europea, la vuitena del club, que semblava un aval innegociable, no ha servit al tècnic italià Enrico Mariotti per renovar el seu contracte amb el Reus La Fira, va avançar ahir Delcamp.cat. Quan la presidenta, Mònica Balsells, va declarar en plena celebració que continuaria tot el bloc, és evident que no es referia també al tècnic, al contrari del que se n’hauria pogut desprendre. El Reus addueix que ha mirat d’enfortir el vestidor perquè les relacions entre els jugadors i el tècnic s’han anat deteriorant durant la temporada –un clàssic dels esports col·lectius– i ha prescindit de l’entrenador tot i la bona temporada de l’equip, que va ser campió de la lliga catalana i que va perdre la final de la supercopa i de la copa, a més de tenir garantit el segon lloc final de l’OK Lliga rere el Barça. La trencadissa entre Mariotti i el Reus ha estat total i el tècnic ni tan sols dirigirà l’equip dissabte a Lleida, una situació surrealista.

Dissabte passat, en el partit entre el Reus i el Moritz Vendrell, es van acomiadar de l’afició tant Marc Ollé com el porter cedit pel Benfica, Pedro Henriques, però el desenllaç de Mariotti ha estat absolutament inesperat, almenys portes enfora. De fet, abans de jugar-se la final a quatre de la lliga europea, el tècnic i el club van començar les negociacions per renovar el seu contracte.

Mariotti va arribar a la capital del Baix Camp l’any 2014 per fer-se càrrec del filial, mentre exercia d’ajudant d’Alejandro Domínguez en l’equip sènior. Va ser l’estiu del 2015 quan va fer el salt al primer equip, on ha estat dues temporades. En la primera va aconseguir la classificació per a la lliga europea després de dues temporades d’absència a la màxima competició continental.

El club no ha revelat qui serà el substitut d’Enrico Mariotti. Un dels candidats és l’encara tècnic del Vic, Ferran Pujalte, que ja va deixar entreveure fa pocs dies que no continuaria a l’entitat osonenca. També sonen els noms de Ricard Ares –actual seleccionador estatal femení–, Keko Iglesias, Diego Mir i Ivan Sanz.

En el Reus, això de fer fora un entrenador o no renovar-li el contracte quan acaba de guanyar un títol no és res de nou. Carlos Figueroa tampoc no va continuar quan va obtenir la setena copa d’Europa, el 2009, i a Albert Folguera tampoc no li van renovar l contracte quan es va endur la copa a Lloret contra el Barça l’any 2006.