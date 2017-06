Jordi Garcia és el nou entrenador del Reus

El tècnic Jordi Garcia serà l’entrenador del Reus Deportiu la temporada que ve. El reusenc era el tècnic del Moritz Vendrell i tot semblava indicar que continuaria a l’equip penedesenc la campanya vinent, ja que fins i tot havia començat a planificar les baixes i les altes. Va rebre, però, la trucada del Reus Deportiu i va decidir fitxar per a les dues properes campanyes pel conjunt roig-i-negre.

El Reus Deportiu va sorprendre tothom quan una jornada abans del final de l’OK Lliga i després d’haver guanyat la lliga europea va decidir acomiadar el seu entrenador de les dues últimes temporades, l’italià Enrico Mariotti. La banqueta d’un dels equips capdavanters va quedar lliure i van començar a sonar diversos noms per ocupar-la. Finalment, l’escollit ha estat un home que coneix molt bé l’entitat, ja que hi va passar 31 anys com a jugador en totes les categories i 20 al primer equip. Jordi Garcia, de 44 anys, té sis anys d’experiència com a tècnic, cinc al Vilafranca –dos dels quals a primera divisió–, i un al Vendrell. La temporada 2009/10 va ser la darrera de Jordi Garcia com a jugador i capità reusenc, i en la següent va jugar al Vendrell. La temporada 2011/12 va iniciar la seva carrera com a entrenador en fitxar pel Vilafranca de la primera divisió, i la temporada següent va pujar a l’OK Lliga. La campanya 2015/16 va arribar a la final de la CERS i en va ser el subcampió. Després de cinc temporades al Vilafranca, Jordi Garcia va fitxar pel Vendrell en l’inici d’aquesta campanya.

Enguany ja estava planificant la plantilla del Vendrell per a la temporada que ve, amb els fitxatges de Gerard Camps i Cristian Rodríguez, provinents del Vic, i havien estat baixa Jordi Creus, Roger Molina, que deixa l’hoquei d’elit, i Francesc Gil, que es retira. Al Reus Jordi Garcia es trobarà un equip campió de la lliga europea i subcampió de la lliga i de la copa.

Rebuda a la Generalitat