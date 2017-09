Més campiones que ningú

La selecció espanyola, amb set jugadores catalanes de les deu totals, va guanyar l’Argentina en la final dels World Roller Games que ahir es va disputar a Nanjing. El partit va estar carregat d’emoció, intensitat i alternatives en el resultat i es va haver de resoldre en la pròrroga, després que els 50 minuts acabessin amb un empat a quatre gols. Tot i que les argentines es van avançar en la pròrroga, els gols de les catalanes Anna Casarramona, Berta Busquets i María Díaz van situar el 5-7 definitiu. Espanya és ara la que més vegades ha guanyat el títol mundial, sis, i supera precisament l’Argentina.

L’equip albiceleste es va endollar abans al partit. No havien passat ni cinc minuts quan van inaugurar el marcador, després d’un penal que Laura Vicente va refusar en primera instància. En l’acció següent, però, els àrbitres també van veure penal a l’altra àrea i la jugadora del Voltregà Natasha Lee ho va aprofitar per signar l’empat. L’Argentina, en tot cas, controlava el partit i es feia més present, mentre Espanya ensenyava les urpes al contraatac. La portera de l’albiceleste, la jove Andrea Beatris, va haver de lluir-se en una clara ocasió d’Anna Casarramona, a mitjan primera part, i poc després encaixaria el segon gol, en un xut llunyà, ras i inesperat, de Berta Busquets que va entrar al costat del pal.

No trigaria a tornar a empatar Silva per a les argentines en una estranya jugada. Abans del descans, encara hi hauria dos gols més, un per cada bàndol: Laura Puigdueta va culminar una acció de contraatac molt ben trenada i un llançament llunyà de Julieta Fernández va batre Teresa Bernadas per situar l’empat a tres amb què va acabar la primera part. Res no canviaria en la segona: la mateixa intensitat i la mateixa igualtat. L’Argentina es va avançar amb un gol de la jugadora del Voltregà Adriana Gutiérrez i Laura Puigdueta, 11 minuts abans del final, va marcar el 4-4 amb què va acabar el temps reglamentari. Els últims minuts van estar carregats d’emoció, amb una falta directa per a cada equip i uns segons finals en què Barnadas va evitar el gol que hauria donat el títol a l’Argentina.

La pròrroga va ser d’infart. En la primera part, les sud-americanes van colpejar primer, amb un gol d’Adri Gutiérrez, però Ana Casarramona va respondre de seguida (5-5). Ja en la segona part, Berta Busquets va signar el 5-6 quan faltaven quatre minuts per al final i la igualadina Maria Díaz, Peque, va sentenciar amb un llançament directe quan només quedaven 50 segons.