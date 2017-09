Patint més del previst

Xile no va ser un rival tan fàcil com ho havia estat Alemanya diumenge, i la selecció espanyola va acabar patint de valent ahir per aconseguir el segon triomf en la fase de grups. Tot i que el combinat estatal va dur sempre la iniciativa en el resultat, els xilens, entrenats per José Luis, Negro, Páez, no van marxar mai del partit i van acabar, fins i tot, amb possibilitats d’aconseguir un empat meritori. L’ajustat 4-3 amb què es va arribar al minut 50 situa matemàticament en la següent fase l’equip d’Alejandro Domínguez, en espera del que passi en l’enfrontament d’avui contra Moçambic (10.30 h, hora catalana), contra la qual es jugarà el lideratge i la possibilitat de tenir el rival més assequible en els quarts de final.

Pau Bargalló va inaugurar el marcador en el minut 8, però de seguida Nicolás Carmona va signar l’empat. Espanya va tornar a prendre avantatge tot seguit, gràcies a un penal transformat per Albert Casanovas i, quan s’acabava el primer període, una altra vegada Bargalló, amb una bona combinació amb Edu Lamas, va fer el 3-1 amb què es va arribar al descans. El combinat espanyol portava la iniciativa, però els xilens, que havien caigut en la primera jornada, resistien molt bé en defensa i oferien una imatge més que digna.

La història no va canviar en el segon període. De fet, tot i que va mantenir el domini, Espanya va tenir encara més dificultat per trobar la porteria rival. El partit es va acabar decidint de falta directa. I és que, mentre el xilè Nico Fernández va fallar la seva, quan s’havien jugat dos minuts de la segona part, Raúl Marín no va perdonar quan, 10 minuts abans del final, va tenir l’oportunitat. El golejador del Reus va marcar un 4-1 que en aquell moment semblava difícil de remuntar. Però per ben poc que no va ser així, perquè el català Marc Figa –que defensa la samarreta de Xile perquè la seva mare és nascuda al país sud-americà– va signar dos gols, el segon en un contraatac letal quan faltaven 1:51 per al final, que van ajustar perillosament el resultat. Finalment, no hi va haver sorpresa i Espanya va sumar la segona victòria.