Líders de grup per la mínima

Soferta i ajustada victòria de la selecció espanyola contra Moçambic en el tercer i definitiu partit de la primera fase del mundial que es disputa a Nanjing dins dels World Roller Games, que dona el primer lloc del seu grup a l’equip d’Alejandro Domínguez i li proporciona un encreuament molt assequible dijous que ve contra Colòmbia, en els quarts de final. Si contra Xile, en la jornada de dilluns, el combinat estatal va acabar patint inesperadament, ahir també va suar de valent per aconseguir la victòria. La selecció de Moçambic va demostrar que és un senyor equip que cal tenir en compte. De fet, si no hagués estat per l’excel·lent actuació de Xavi Malian, de ben segur que el resultat hauria estat un altre: el porter català del Liceo va evitar que un bon grapat d’ocasions dels africans es convertissin en gol.

Espanya va portar sempre la iniciativa i va moure la bola amb paciència, esperant el seu moment. Moçambic va optar per esperar, jugar amb molta agressivitat i buscar les seves ocasions al contraatac. Aquesta va ser la història del partit. En els primers minuts, Mario Rodrigues va avisar unes quantes vegades i Nuno Araujo va donar el primer cop, en aprofitar un lliure directe que Malian havia refusat (0-1). El contratemps no va fer trontollar l’equip de Domínguez que, quan faltaven 6:56 per al descans, va aconseguir empatar en una brillant acció de Raúl Marín. 2:47 abans del descans, el jugador del Reus va disposar d’un lliure directe, després que la selecció de Moçambic cometés la desena falta, però aquesta vegada va trobar l’oposició del porter, Carlos Silva. Malgrat tot, la que va acabar la primera part amb un somriure als llavis va ser la selecció estatal, perquè Pau Bargalló, vuit segons abans del final, va signar un sensacional gol que va acabar sent determinant.

Moçambic va obrir les seves línies en la segona part, a la recerca d’un empat que va trobar abans del minut 5, en una acció signada per Saraiva. En l’acció següent, però, Espanya va tornar a marcar, aprofitant que el seu rival havia passat a defensar en quadre. Jordi Adroher, que dilluns no havia jugat per culpa d’una indisposició, va signar el 3-2, que va ser definitiu. En els últims vint minuts va continuar el recital de Malian sota els pals, el domini posicional del combinat estatal i el joc de contraatac dels africans. El resultat no va variar i Espanya va assolir, suant de valent, el primer lloc del grup. Dijous espera Colòmbia, la primera classificada del grup A de la copa FIRS. L’equip estatal ha pogut evitar un perillós encreuament amb Portugal.