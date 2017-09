Colòmbia posa a prova la renovada selecció estatal

Tot i que amb més dificultats de les previstes contra Xile i Moçambic, la selecció espanyola va acabar guanyant els tres partits del grup B del mundial que es disputa a Nanjing dins dels World Roller Games i per això avui (10.30 h, hora catalana) s’enfrontarà al rival teòricament més accessible dels quarts de final: la selecció de Colòmbia. “Estem contents i tenim confiança. Vam començar molt bé, contra Alemanya, guanyant per una diferència molt clara de gols. Els altres dos partits han estat més ajustats, però hem treballat bé i hem complert el que l’entrenador ens ha demanat. Tots esperàvem aconseguir diferències més grans, i les hauríem pogut aconseguir, però les ocasions no van voler entrar”, explicava ahir a aquest diari Jordi Burgaya, des de la Xina. El jove jugador de Sant Hipòlit de Voltregà, que la temporada que ve defensarà la samarreta de l’Oliveirense, considera molt probable que el partit d’avui sigui similar als dos últims que ha jugat el combinat estatal. “Colòmbia serà un rival semblant a Xile i Moçambic. Segur que són molt treballadors i ens costarà. Aquests partits són travats, i més si la pilota no vol entrar. Però crec que, si treballem com toca, hem de tirar endavant l’eliminatòria.”

Per la seva banda, el seleccionador estatal, Alejandro Domínguez, subratlla per a L’Esportiu el fet que l’equip que dirigeix ha experimentat una renovació important i encara està en construcció: “En la fase de grups hem mirat de refermar el model de joc i hem volgut que els jugadors es carreguin de confiança abans de la fase final. Hem passat algunes dificultats, és cert, però hem sabut jugar els minuts més complicats i tirar endavant els partits amb una certa maduresa. La valoració que faig és, per tant, molt positiva. Sobretot perquè aquest és un equip en creació.” Quant al partit d’avui, Domínguez reconeix que no sap quin rival es trobarà: “Colòmbia és un equip desconegut per a nosaltres, tenim poques referències d’ells. Sigui com sigui, treballarem amb la màxima bona actitud per mirar de passar els quarts.”

En cas de classificar-se per a la semifinal, Espanya s’enfrontaria demà, també a les 10.30 h, amb el guanyador de l’encreuament entre Xile i Itàlia.