Alabart, feliç com un nen

Acompanyat pel directiu responsable de la secció, Josep Ramon Vidal-Abarca, i per Toni Miró, el mànager esportiu, Ignacio Alabart va inaugurar ahir la seva arribada al primer equip del FC Barcelona amb una presentació en la qual no es va estar de manifestar la seva felicitat. “He aconseguit l’objectiu que tothom somia des de petit: arribar al millor club del món”, va dir el jugador nascut a la Corunya, fill de l’exjugador reusenc Kiko Alabart que, després d’incorporar-se a l’hoquei formatiu blaugrana el 2012, va jugar com a cedit en el Voltregà entre el 2015 i el 2017. Alabart, de 21 anys, va parlar de “continuar creixent” i que espera aprendre molt dels seus companys. Algun d’ells, com ara Marc Gual, són referents per al nou dorsal 33 del Barça. Per altre banda, Ignacio Alabart, que diumenge passat, a Nanjing va guanyar el mundial amb la selecció espanyola, va negar que vestir la samarreta blaugrana li suposi cap responsabilitat afegida. “Venir al millor club del món no suposa cap pressió”, va dir en aquest sentit.