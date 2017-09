Bitllets de final a quatre

El Moritz Vendrell, finalista l’any passat i campió el 2015, és el gran absent dels quarts de la tretzena Lliga Catalana d’hoquei sobre patins, que es juguen avui. Els primers dels quatre grups de la prèvia juguen a casa en una eliminatòria a partit únic. Tant el Reus La Fira, el vigent campió, com el Barça –quatre títols– recuperen els seus dos respectius campions del món: Casanovas i Marín, a les files roig-i-negres, i Pau Bargalló i Ignacio Alabart, a les blaugrana. Els vencedors jugaran dissabte i diumenge la final a quatre en una seu per determinar.

El Reus rep el Vic en un duel clàssic. Els de Jordi Garcia van passar com a primers de grup tot i perdre a la pista del Noia. És la primera competició del nou entrenador. El Reus tindrà unes primeres setmanes de curs intenses amb tres títols en joc: lliga catalana, supercopa i la copa Continental. El Vic té un equip nou i, de moment, se n’ha sortit.

El Barça Lassa té com a rival el Voltregà, un dels equips que en els últims temps li ha generat més problemes. Alabart, que ha triomfat plenament al conjunt de Sant Hipòlit durant els dos cursos que hi ha estat cedit, defensarà avui la samarreta blaugrana per primer cop en el seu retorn. El tècnic Edu Castro afronta la seva primera competició oficial. Els blaugrana van guanyar els dos partits amb cinc jugadors de l’equip B.

El Girona de Ramon Benito ha arrencat amb dos triomfs enfortidors en tres partits i, segons l’horari oficial, hauria de rebre avui l’Alcoi. Els alcoians, però, van demanar ahir l’ajornament fins dijous perquè tenien jugadors malalts. Els locals hi van estar d’acord.

També ha arrencat amb molta força l’Igualada –quatre cops campió–, que va guanyar els tres partits i que rep a les Comes el Noia. Tety Vives, que va jugar els World Roller Games amb Holanda –bronze en el grup B– ja va debutar contra el Vic. El retorn d’Oriol Vives ha estat un bon reforç per als de Ferran López. Els de Sant Sadurní van perdre a Caldes, però se senten enfortits després d’haver batut el Reus, duel en què ja van recuperar al campió mundial Nil Roca.