Els favorits compleixen

Els favorits no van titubejar ahir en els quarts de la Lliga Catalana i van segellar l’accés a la final a quatre. El Barça, amb els jugadors que van jugar el mundial ja incorporats tret de l’argentí Lucas Ordóñez, va superar el Voltregà, que s’ha vist obligat a canviar peces per la marxa de Dani Rodríguez, Càndid Ballart i d’Ignacio Alabart, que ahir va encetar una nova etapa precisament al conjunt blaugrana després de dos anys cedit al club osonenc. El Reus, també amb els mundialistes Raül Marín i Albert Casanovas, va superar el remodelat Vic. A les Comes, l’Igualada es va ennuegar contra el Noia. El conjunt de Ferran López havia guanyat els tres partits de la fase prèvia, però va haver de claudicar contra els sadurninencs, que deixen fora els amfitrions de la final a quatre. El Barça, per tant, jugarà les semifinals contra el Noia, mentre que el Reus se les haurà amb el vencedor del partit que jugaran demà el Citylift Girona i l’Alcoi al pavelló de Palau (21 h), ajornat per petició dels alcoians.

L’equip d’Edu Castro es va avançar amb un penal transformat per Barroso. El Voltregà va replicar mitjançat l’incombustible Armengol, però la reacció dels locals la van capitalitzar els més joves amb els gols de Bargalló, Aleix Joseph Rueda –jugador del B–i Alabart. Gual i Álvarez es van afegir a la festa i van sentenciar el partit abans de la mitja part (6-1). El Voltregà va fer una bona segona part amb orgull i es va acostar a només tres gols 6 minuts abans del final (8-5). Gual va fer el seu quart gol quan faltaven set segons per al final (9-5).

Al Palau d’Esports del Reus, Tirso Gómez, nou jugador del Vic, va neutralitzar l’1-0 matiner de Salvat. Però el nou fitxatge i exjugador del Vic Bancells i Casanovas, rei dels penals, van situar el 3-1 i van començar a aplanar el camí cap a les semifinals. Dos gols més de Salvat, que, inspirat, en va fer tres, i un altre de Marín van arrodonir el triomf roig-i-negre.

Nil Roca, brillant campió del món, va fer avançar el Noia a la pista de l’Igualada (15’). Humberto Mendes va burxar la ferida (0-2), però els locals van reaccionar amb rapidesa gràcies a dos minuts sensacionals materialitzats amb dos gols del retornat Oriol Vives, el fitxatge estrella del curs. En el segon temps, però, l’equip de Pere Varias va sentenciar el partit amb contundència amb un parcial sagnant de 0-4.

