Va a remolc i el títol s’escapa

UD OLIVEIRENSE: Puigbí, Moreira, Bargalló, Souto i Barreiros –equip inicial–; Burgaya, Selva, Araujo i Cancela. No va jugar: Pinho. REUS DEPORTIU: Càndid Ballart, Romà Bancells, Albert Casanovas, Marc Torra i Raúl Marín –equip inicial–; Àlex Rodríguez i Joan Salvat. No van jugar: Joan Escala, Pere Tella i Juan Martilla. GOLS: 1-0 (6’) Souto. 1-1 (13’) Casanovas. 2-1 (16’) Selva. 3-1 (23’) Cancela. 4-1 (26’) Barreiros. 4-2 (27’) Casanovas. 5-2 (28’) Souto. 5-3 (33’) Àlex Rodríguez. 6-3 (33’) Moreira. 6-4 (35’) Casanovas, de penal. 7-4 (37’) Moreira. ÀRBITRES: Massimiliano Carmazzi i Alessandro Eccelsi (Itàlia). Targeta blava a Torra. FALTES: 8 de l’Oliveirense i 7 del Reus.

OLIVEIRENSE 7 REUS 4 UD OLIVEIRENSE: Puigbí, Moreira, Bargalló, Souto i Barreiros –equip inicial–; Burgaya, Selva, Araujo i Cancela. No va jugar: Pinho. REUS DEPORTIU: Càndid Ballart, Romà Bancells, Albert Casanovas, Marc Torra i Raúl Marín –equip inicial–; Àlex Rodríguez i Joan Salvat. No van jugar: Joan Escala, Pere Tella i Juan Martilla. GOLS: 1-0 (6’) Souto. 1-1 (13’) Casanovas. 2-1 (16’) Selva. 3-1 (23’) Cancela. 4-1 (26’) Barreiros. 4-2 (27’) Casanovas. 5-2 (28’) Souto. 5-3 (33’) Àlex Rodríguez. 6-3 (33’) Moreira. 6-4 (35’) Casanovas, de penal. 7-4 (37’) Moreira. ÀRBITRES: Massimiliano Carmazzi i Alessandro Eccelsi (Itàlia). Targeta blava a Torra. FALTES: 8 de l’Oliveirense i 7 del Reus.

No va poder ser. El títol de la copa Continental es va tornar a escapar i el Reus Deportiu, per quarta vegada en la seva història, es va haver de conformar amb haver jugat la final. En aquesta ocasió els roig-i-negres van caure per 7-4 contra l’Oliveirense portuguès, que va aconseguir el seu primer títol en aquesta competició. El Reus va anar a remolc en el joc i en el marcador i a cada gol que marcava, el conjunt portuguès sabia respondre amb un altre immediatament o un parell de minuts després. Els reusencs no van poder repetir el títol que van aconseguir l’any 2009. L’Oliveirense, per la seva banda, va guanyar la copa Continental vint anys després d’haver perdut la seva única final fins ara. Amb el conjunt portuguès van guanyar el títol quatre jugadors catalans: Jordi Bargalló, Jepi Selva, Jordi Burgaya i el porter Xevi Puigbí.

La final es va posar molt aviat a favor de l’Oliveirense, que va marcar el seu primer gol en el minut sis. Els reusencs intentaven empatar però no va ser fins en el minut tretze que Albert Casanovas ho va aconseguir. L’Oliveirense va reaccionar ràpidament –seria la tònica del tot el partit– i Jepi Selva va fer el 2-1 tres minuts després. Una gran ocasió del Reus amb un xut al pal va precedir una targeta blava a Marc Torra i una falta directa que Càndid Ballart va aturar. Vint segons després, però, el gallec Pablo Cancela va fer el 3-1 amb el qual es va arribar al descans.

Primers minuts bojos