Un format faraònic

El Reus La Fira serà l’organitzador, en una candidatura conjunta amb l’Ajuntament de la ciutat, del 15 al 17 de desembre de la final a quatre de la copa Intercontinental. Serà un format “excepcional” de final a quatre mai vist i de transició que servirà de pont per arribar el curs vinent al model establert en el nou reglament aprovat per la FIRS el dia 1 d’agost. La Intercontinental és l’única competició d’hoquei sobre patins que organitza la FIRS i, pel que s’ha vist fins ara, tant de bo no eixampli la seva jurisdicció perquè, certament, li ha fet més nosa que servei. Precisament per això s’ha de valorar la voluntat de regular de manera seriosa una competició itinerant que molts anys s’ha deixat de disputar: s’han jugat només 16 edicions des que es va instaurar el 1983.

L’organisme va aprovar una proposta per aglutinar en un mateix cap de setmana “del desembre” quatre equips: el campió d’Europa, el d’Amèrica, el d’Africa i el campió d’Àsia i el d’Oceania. Aquest model, de moment circumscrit a la categoria masculina però que en un futur aspira a eixamplar-se a la femenina, entrarà en vigor l’any vinent. Enguany, com que hi ha campionats que encara no s’han disputat –a l’Àfrica i Oceania o, fins i tot, a Amèrica–, s’ha optat per una Intercontinental que reunirà els campions d’Europa i els de l’Amèrica del Sud del 2016 i el 2017. Els de l’any passat, el Benfica i l’Andes Talleres, s’han inclòs després la FIRS no acceptés que juguessin una eliminatòria a doble partit. Els dos equips estaven d’acord, però les dates se’ls en van anar de les mans i la FIRS va prohibir els partits perquè s’haurien jugat més tard del desembre del 2016 i la normativa no ho permetia. El campió del 2017, el Reus, jugarà contra el campió americà, que es decidirà al desembre a Recife (Brasil). En les pròximes edicions, la FIRS ha establert que els campionats que determinaran els participants s’han de jugar abans de l’1 d’octubre.

El Pavelló Olímpic de Reus ja va ser la seu de la copa Intercontinental que el Reus va guanyar l’any 2010 contra el Petroleros de Mendoza a en un sol partit per 4-1.

El problema del nou format serà com sempre l’econòmic. Si ja costava Déu i ajuda aplegar encara que fos en un sol partit els campions d’Amèrica i Europa, l’esforç econòmic amb quatre participants separats per milers de quilòmetres serà titànic sempre que l’organitzador no assumeixi el desplaçament, requisit que no figura en les bases però que resultarà imprescindible.