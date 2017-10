El Palafrugell lluita fins al final, però el Liceo venç

CORREDOR MATÓ PALAFRUGELL: Luzón, Ribot, Aldrich, Pujol i Ruiz –equip inicial–; David Carles, Brugué, Pol Vives, Duran i Panella. HC LICEO: Malián, Josep Lamas, Edu Lamas, Carlo De Benedetto i Miras –equip inicial–; Carballeira, Torres, Coy i Martín Rodríguez. GOLS: 0-1 (17’) Torres. 0-2 (21’) Coy. 0-3 (31’) Torres. 1-3 (33’) Ruiz. 1-4 (36’) Carballeira. 1-5 (38’) Edu Lamas. 2-5 (43’) Pol Vives. 3-5 (44’) Pujol, de falta directa. ÀRBITRES: O. Valverde i G. Gorina. Van mostrar targeta blava a Pujol i Edu Lamas, i targeta vermella a l’entrenador del Palafrugell Xavier Garcia. FALTES: 7 del Palafrugell i 11 del Liceo.

El Corredor Mató Palafrugell va ser derrotat al seu pavelló pel Liceo, el segon de l’OK Lliga, però li va plantar cara i va fer un bon partit. Els empordanesos només van caure per 3-5 i van buscar la sorpresa fins al final. En la primera meitat, el Palafrugell va saber mantenir la seva porteria a zero fins al minut 17, però no va poder evitar arribar al descans amb un 0-2 en contra.

En la segona meitat va arribar un altre gol gallec, i Rubén Ruiz va marcar i els locals van disposar d’una falta directa que no van transformar. El Liceo es va escapar fins a l’1-5 quan faltaven dotze minuts per al final. Els gallecs van tenir una falta directa per ampliar l’avantatge, però no van marcar i en els darrers deu minuts es va iniciar la reacció local. Pol Vives va fer el 2-5 i un minut després Gerard Pujol va marcar de falta directa (3-5). El Palafrugell es va apropar en el marcador i va seguir buscant més gols, que no van arribar. El Liceo tampoc va poder marcar, tot i que va disposar d’una nova falta directa, aquest cop per una targeta vermella a l’entrenador del conjunt local, Xavier Garcia, quan faltava només un minut per acabar el partit.