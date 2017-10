Un petit entre els grans

Tres victòries en els primers tres partits i situat en la tercera posició de l’OK Lliga. El Citylift Girona està fent un inici de competició espectacular que l’ha portat a la zona alta de la classificació amb nou punts, els mateixos que tenen el Barça i el Liceo, que són els altres dos equips que segueixen invictes. L’entrenador del conjunt gironí, Ramon Benito, es mostra content pel que ha fet l’equip i diu que tots estan il·lusionats, però també afirma que són molt conscients que estar al costat dels blaugrana i els gallecs en la classificació no és la seva lliga.

L’objectiu dels gironins aquesta temporada és aconseguir la permanència al més aviat possible i Ramon Benito es mira aquestes tres victòries seguides com que ja tenen nou punts a la butxaca en el camí de la salvació. L’entrenador del Girona es mostra satisfet de la feina i el rendiment del seu equip en aquest inici de campanya, però també afirma que poden anar a més i tenen marge de millora. Per a aquesta temporada els gironins van canviar mig equip i s’han conjuntat bé i ràpid. “Els veterans que ja estaven dins del club estan donant un plus i la gent jove que ha vingut tenen un bon nivell”, explica Benito.

Tot i els grans resultats, la bona conjunció de l’equip i el magnífic inici de campanya, el tècnic diu que han de millorar. “Som conscients de les coses que hem de millorar, com la inexperiència d’alguns jugadors en l’OK Lliga”, explica Ramon Benito. I afegeix: “Les ganes i la il·lusió de tots ajudaran a intentar fer un pas endavant.” Una de les coses que sí que reconeix que han millorat és la gestió dels minuts finals dels partits. La temporada passada van cedir punts per precipitar-se en els darrers minuts, i en aquesta han guanyat dos partits per la mínima contra rivals que els han exigit fins al final. En la primera jornada van superar per 2-1 l’Igualada i en la segona es van imposar a la pista de l’Arenys de Munt per 3-4. En aquesta jornada van guanyar per 4-1 el Vic, i van completar els tres triomfs seguits.