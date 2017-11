El bon partit que va fer el Citylift Girona a la complicada pista del Liceo no va tenir premi i va tornar amb una mínima derrota per un solitari gol de Marc Coy. Els gironins van plantar cara al segon classificat de l’OK Lliga però no van trobar el camí del gol i van baixar fins a la novena posició. El Liceo va aprofitar l’ensopegada del Barça a la pista del Reus dissabte per tornar a empatar a punts amb el conjunt blaugrana.

La primera meitat va ser molt anivellada i la gran ocasió dels gallecs per avançar-se en el marcador va ser una falta directa per una targeta blava a Marc Palazón. Edu Lamas no va poder batre el porter del conjunt gironí Jaume Llaverola i es va arribar al descans amb el 0-0 inicial. En la segona meitat els gironins van tenir ocasions per inaugurar el marcador i la millor va ser una falta directa a cinc minuts de la represa per les deu faltes del conjunt gallec. Raül Pelicano, però, no va poder marcar. A tretze minuts del final va ser el Liceo el que va disposar d’una falta directa per les deu faltes dels gironins. Jaume Llaverola va aturar el llançament a Carlo di Benedetto, però un minut després els gallecs van marcar en un llançament llunyà de Marc Coy, 1-0. Encara quedaven dotze minuts de partit i el Girona va intentar marcar el gol de l’empat però, no ho va aconseguir i els tres punts es van quedar a Galícia.