Vol tancar els dos llargs viatges amb dues victòries

Dissabte va jugar a la pista de l’Iserlohn alemany i avui, a la del Liceo (21 h). Entremig, dos llargs desplaçaments amb avió i una curta aturada a Reus per saludar la família. El Reus Deportiu va guanyar (4-8) els alemanys en la lliga europea i ara vol fer el mateix contra els gallecs en l’OK Lliga. Tot i el cansament acumulat dels dos llargs viatges en pocs dies, els roig-i-negres volen aconseguir la segona victòria i guanyar a la pista del segon classificat. Els homes que entrena Jordi Garcia estan animats i amb moral pels darrers resultats que han aconseguit i el tècnic afirma: “Anem a la Corunya amb la intenció de posar les coses molt difícils al Liceo i intentar, a veure si podem, esgarrapar alguna cosa.”

El conjunt gallec ocupa la segona posició amb tres punts més que els reusencs, que són tercers. El Liceo està empatat a punts amb el Barça, que en aquesta jornada rep l’Alcoi, un dels equips que millor ho està fent en aquest inici de lliga, està en una bona ratxa de resultats i fa cinc jornades que no perd. El Liceo no ho posarà gens fàcil al Reus, ja que lluita pel lideratge. Jordi Garcia explica que el conjunt gallec té la pressió de jugar a casa i és qui ha d’obrir el partit i anar a buscar la victòria, i que ells han de jugar amb intel·ligència, ser molt seriosos a dins la pista i aprofitar les ocasions que tinguin.

Per a aquest partit, l’entrenador reusenc podrà disposar d’Àlex Rodríguez, que va reaparèixer dissabte a la pista de l’Iserlohn després d’un mes absent per lesió. “Li falta el ritme de joc, però estem satisfets de poder tornar a disposar d’ell”, comenta Jordi Garcia, que considera que, tot i no estar al cent per cent podrà jugar i els ajudarà.

El pavelló de Riazor ha estat positiu per al Reus en els darrers anys, i no hi perd des de la temporada 2011/12 (9-2). Va empatar en les dues següents i en les tres últimes hi ha guanyat. Jordi Garcia diu que és important tenir bones sensacions abans de jugar, però també afirma: “Cada partit és un món i cada any els equips són diferents. Però millor tenir aquestes referències que no pas unes altres.”