Exercici de solvència

El Barça Lassa va sumar ahir contra l’Igualada (2-0) la desena victòria del campionat en un duel en què tots dos equips, en certa manera, van sortir-ne reforçats. Els d’Edu Castro perquè van mantenir per cinquè cop la porteria a zero en el campionat i perquè van fer una primera part molt completa que els permet mantenir el lideratge. I el conjunt de Ferran López perquè va estar sempre dins del partit i va constatar la solidesa que l’havia precedit fins ara, tot i que va pecar de falta d’encert en la resolució. Malgrat que el Barça va assumir de seguida el pes i manava en la circulació de la bola, el primer avís seriós el va donar (3’) Pla tot sol en un contraatac davant d’Egurrola. El davanter va engaltar al primer toc i el porter del Barça va iniciar el seu recital. Álvarez també va avisar i a Deitg se li va girar feina. Amb Gual inspirat de director d’orquestra, el Barça, ordenat i incisiu, movia la bola amb velocitat i criteri i feia mal. En aquest context de domini, encara volàtil, perquè el rival premia l’accelerador en les transicions ràpides, una genialitat d’Alabart va avançar els blaugrana. El gallec li va fer passar la bola per sota les cames superant el seu marcador i va arrossegar la bola cap a la porteria de manera meteòrica (1-0). Álvarez (5’) –malson del joc interior en connexió visual permanent amb Gual–, Pla (6’), al primer pal, i Panadero (7), en una acció de bloqueig i continuació, es van succeir en les ocasions. El temps mort demanat per Ferran López i el descans de Gual van frenar una mica un partit frenètic. Massa per als interessos visitants. Ordóñez va engaltar la bola al pal fent un malabarisme. Gual va tornar a la pista i el Barça va lligar un contraatac senzill i perfecte. El de Sant Sadurní va assistir Álvarez i l’argentí va superar Deitg buscant el segon pal (2-0). Malgrat tot, Molas (24’) i Méndez, a tres segons de la mitja part, van tenir dues grans oportunitats sols contra Egurrola, que es va fer gegantí.

Els atacs de la segona part van ser més desestructurats, amb un joc més esbojarrat. L’Igualada va tenir el primer gol en l’estic de Pla (34’), que es va trobar amb la bola tot sol, però d’esquenes al porter rival. La va aixecar i la va engaltar però el tret li va sortir massa alt. Tots dos equips, de fet, haurien pogut marcar en diverses ocasions. La més clara dels blaugrana va ser un xut al pal de Gual (47’).