Puntuant fora de casa

Els dos darrers desplaçaments del Corredor Mató Palafrugell en l’OK Lliga han estat positius i ha tornat a casa amb valuosos punts. Fa deu dies els empordanesos van guanyar a la pista del Voltregà (1-2) i aquest dissabte van empatar en la visita a Astúries contra l’Asturhockey (2-2). La victòria a Sant Hipòlit va posar fi a una ratxa negativa de vuit derrotes consecutives. El Palafrugell continua en zona de descens però s’ha apropat una mica a les posicions de permanència.

L’entrenador de l’equip, Xavier Garcia, dona importància a aquests resultats i als punts aconseguits però té molt clar que “ni abans estàvem tan malament ni ara estem tan bé”. El tècnic era conscient ja a principi de temporada que els tocaria estar en aquestes posicions, i afirma que lluitaran per la permanència fins a final de la temporada. La seva preocupació és no quedar despenjats en la zona baixa de la taula i de moment sembla que ho estan aconseguint ja que ara estan a només tres punts de la primera plaça de salvació, que ocupa el Lloret.

Als empordanesos els queden tres partits per acabar la primera volta –a la pista del Girona en un derbi de les comarques gironines, a casa contra el Vendrell i a la pista de l’Arenys de Munt–, i el seu tècnic opina que un cop acabi la primera volta veuran exactament com estan les coses. “Faltarà una segona volta que es farà llarga, hi haurà equips que punxaran i altres que remuntaran”, diu Xavier Garcia, i comenta que si fan una bestiesa i puntuen en els tres partits que queden per acabar la primera volta pujaran molts llocs en la classificació, ja que tot està molt igualat.

Patiment de debutant