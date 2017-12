Exhibició d’orgull del Vic

El Barça va fer una gran exhibició a la pista del Benfica en la lliga europea, però ahir el Vic va fer un partit memorable i va estar a punt de batre’l en el típic partit trampa de dimarts a la nit. Bargalló va evitar la segona derrota del curs en l’OK Lliga amb un gol a 48 segons del final, però el dany col·lateral de l’empat del conjunt d’Edu Castro va ser la pèrdua del lideratge en benefici del Liceo. Amb Tarrés majestuós sota el pals, Grau omnipresent en defensa, el toc de qualitat del mestre de cerimònies Ordeig, la feinada d’Oller i Urbano i l’exhibició del malson Manrubia, l’equip de Gerard Pujol va fer una demostració d’optimització de recursos en una temporada de reconstrucció.

Ordóñez va obrir la llauna en el minut 14 (0-1) gràcies a una rematada de cullera des de l’exterior de l’àrea. Vet aquí, però, que el Vic s’hi va regirar. El jove i prometedor Manrubia va assistir Ordeig, que a boca de canó en el segon pal va empatar el partit. El Barça acumulava ocasions i feia lluir Tarrés amb el seu estil directe –Ordóñez va estavellar una bola al pal–, però el Vic seguia ben viu buscant el joc interior i aprofitant la velocitat de Manrubia. Borja va obligar Egurrola a intervenir poc abans de la mitja part. Tot plegat en un context d’intensitat defensiva. Tots dos equips van acabar el primer temps amb vuit faltes.

En el minut 29, el Vic va robar la bola i va muntar un contraatac perfecte. Ordeig va aguantar amb mestria i va assistir Borja, que va entrar pel carril del mig amb velocitat i va batre Egurrola (2-1). Un cop d’efecte dels locals, que cada cop creien més en les seves possibilitats. Borja va tenir en el seu estic el tercer gol, però Egurrola va aturar la directa corresponent a la desena falta d’equip del Barça. El Vic n’havia fet nou i de seguida –a 18:47– va cometre la desena. Álvarez va fer un doble ganxo però Tarrés va accentuar el seu estat de gràcia. Van ser minuts en què el Barça, en l’afany de resoldre el partit, no tenia prou cura al darrere. Borja, per exemple, va tenir dues bones ocasions. La connexió entre Manrubia i Ordeig va incendiar encara més el partit quan el veterà exblaugrana va marcar el 3-1 enmig del deliri de l’afició vigatana i del desencís del Barça. Edu Castro va demanar temps mort. Se li esmunyia el partit i el lideratge.

Pascual va fer el 3-2 rematant una bona assistència de Bargalló per darrere de la porteria. El Vic tenia 14 faltes però va aguantar fins al final. El Barça, en canvi, es va carregar més aviat. Manrubia va llançar la directa de la quinzena a 3:08, però Egurrola va salvar la sentència. Quan faltaven 48 segons, Bargalló va signar el 3-3.