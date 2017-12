La vella Europa és favorita

Jordi Garcia, el tècnic del Reus, fa bé de no refiar-se del Concepción argentí, el seu rival avui al pavelló Olímpic de la capital del Baix Camp en la segona semifinal de la copa Intercontinental (21.15 h / Esport 3). Garcia, en la seva etapa de jugador, va guanyar el títol l’any 2010 a partit únic amb el Reus en el mateix escenari contra el Petroleros. “El Concepción és un equip més fort, que ningú no pensi que serà un partit fàcil”, adverteix. La competició escenifica enguany un format provisional de final a quatre amb els campions de la lliga europea del 2017 –el Reus– i el 2016 –el Benfica– contra els campions d’Amèrica del 2017 –el Concepción– i el 2016 –l’Andes Talleres. El Concepción és de San Juan, una zona que ha exportat i exporta grans jugadors. La precària situació econòmica dels clubs argentins no els ha permès retenir sovint les seves grans figures. Sigui com vulgui, el subcampió de la Intercontinental del 1987 (Liceo), el 2007 (Follonica) i el 2008 (Barça) està molt motivat.

El Reus, que té una gran acumulació de partits però que surt de favorit, va fer els deures dimarts a Lloret (3-4) superant la ressaca europea, la baixa per problemes estomacals del porter Ballart –Matilla va complir perfectament– i els problemes també de mal de panxa de Casanovas i de Rodríguez. “Estem cansats però amb molta il·lusió”, assegura l’entrenador, que proposarà “un partit tàctic.”

L’exblaugrana David Páez, amb 42 anys, és el jugador franquícia del Concepción, que també té al davanter Osvaldo Raed –44 anys–, que va jugar al Blanes i l’Alcobendas i que du el gol a la sang. Conegut com El Azul, el club va guanyar fa poques setmanes el campionat americà a Recife (el Brasil). La seva plantilla la formen Martín Maturano, David Páez, Mauro Giuliani, Osvaldo Raed, Danilo Rampulla –nebot de Panchito Velázquez i “amb molta qualitat”, explica Garcia–, Damián Páez, Juan José Marín i Franco Giuliani. Els porters són Conti Azevedo, suplent amb l’Argentina en els World Roller Games, i l’exinternacional i ex-Blanes Daniel Kenan.

El Reus buscarà la seva segona final i el segon títol. A més de Garcia, l’any 2010 també formava part de l’equip que dirigia Alejandro Domínguez un dels jugadors franquícia actuals: Albert Casanovas. El porter titular era Guillem Trabal, que serà a Reus defensant el Benfica. L’altre català dels portuguesos és el golejador Jordi Adroher, que també va jugar al Reus en una etapa posterior.