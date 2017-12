El Girona s’emporta un derbi intens i amb emoció

El derbi entre el Citylift Girona i el Corredor Mató Palafrugell va tenir alternances, emoció i incertesa fins al final. Els dos equips sabien que aquest primer enfrontament entre ells en la màxima categoria estatal era molt important en la lluita per no perdre la categoria. Els empordanesos es van avançar en el marcador però dos gols molt seguits de David Gelmà van posar els gironins al davant en la primera meitat. En la segona part els locals es van tornar a avançar però els visitants es van mantenir dins del partit i van lluitar fins al final per aconseguir l’empat.

El derbi inèdit de les comarques gironines es va iniciar amb els dos equips buscant la seva situació dins de la pista i el Palafrugell es va avançar en el marcador en el minut 11 amb un gol de Gerard Pujol. Els gironins no volien estar al darrere en el marcador i van pressionar la sortida de la bola del seu rival per intentar recuperar-la com més aviat millor i buscar l’empat. En el minut 19 David Gelmà va fer l’empat en una jugada sortint des de darrere la porteria, i tres minuts després ell mateix va fer el 2-1 en una rematada dins de l’àrea. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

En la segona meitat els gironins van buscar avançar-se en el marcador més clarament però van desaprofitar un penal i algunes ocasions fins que Raúl Pelicano a onze minuts del final va marcar el 3-1. Aquesta diferència en el marcador no va durar gaire ja que Gerard Pujol va tornar a reduir les diferències dos minuts després (3-2). El derbi estava obert i els dos conjunts van tenir ocasions. A tres minuts del final els gironins van tenir algunes imprecisions seguides i el Palafrugell va disposar d’alguns contraatacs clars per empatar però els homes de Xavier Garcia no ho van aconseguir. El tècnic local, Ramon Benito, va demanar temps mort per afrontar amb serenor els darrers minuts. En el darrer minut el porter del Girona Jaume Llaverola va salvar una gran ocasió al contraatac de Gerard Pujol i en la jugada següent hi va haver penal contra el Palafrugell i targeta blava a Pol Vives. Quedaven 23 segons i Raúl Pelicano va enviar el xut del penal al pal. En els darrers segons els gironins van intentar aguantar la bola però el Palafrugell la va recuperar i va tenir una darrera oportunitat amb un servei de falta en el darrer segon que el mateix porter Marcel Luzón va pujar a rematar però sense èxit.