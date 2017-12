L’equip que juga més del món

“Una bogeria.” Així va definir el tècnic del Reus, Jordi Garcia, el ritme frenètic que ha hagut d’assumir el seu equip en el primer quadrimestre del curs. Els èxits de l’any passat, que li van valer l’accés a la copa Continental i a la supercopa d’Espanya, i els canvis de format tant de la copa Continental com de la copa Intercontinental, que han passat de finals a un sol partit a finals a quatre, a més dels compromisos habituals en l’OK Lliga, la lliga europea i la lliga catalana, s’han saldat amb un registre de 24 partits oficials des que la bola va començar a rodar el 9 de setembre. Si comparem el nombre de partits, per exemple, amb els del Barça, ens trobem que els blaugrana, que ja han jugat la tretzena jornada de lliga, hauran jugat tres partits menys en el mateix període.

El Reus ja ha disputat tres finals. Va derrotar el Noia en la lliga catalana, va cedir contra l’Oliveirense en la copa Continental jugada a Viareggio i va perdre dissabte al Pavelló Olímpic la copa Intercontinental contra el Benfica.

Un exemple latent del desgast que ha sofert una plantilla curta –dos canvis– va ser la rampa que li va agafar al porter Càndid Ballart durant la final. Va signar una gran actuació, però va acabar rendint-se, com la resta de companys, a la major rotació del rival en el tram final del partit. El dia abans, el porter osonenc va acabar el partit “blanc”, tal com va relatar Garcia, per culpa d’una gastroenteritis que arrossega dels darrers dies i que ja li va impedir jugar a Lloret.

El Reus tenia una rotació més àmplia amb un jugador tan valuós com l’argentí Matías Platero, un actor fonamental per explicar per què l’equip va guanyar la lliga europea. Però l’Sporting va pagar a l’estiu la clàusula de rescissió i se’l va endur. El club, amb problemes econòmics, no el va substituir. La resta de grans equips europeus que aspiren a tot tenen tots quatre canvis. “Hem jugat 24 partits en tres mesos i també hem tingut de baixa de l’Àlex Rodríguez durant cinc partits. També hem de tenir en compte que tenim dos jugadors, Casanovas i Marín, que es van unir tard a la pretemporada perquè acabaven de guanyar el mundial”, va recordar Garcia.

