El Barça supera el tràngol

El Barça va fer els deures superant el Voltregà per 0-1 i recupera la calma en la lliga en un partit molt complicat en què va saber arromangar-se i aprofitar l’oportunitat en una directa marcada per Álvarez. L’equip blaugrana, que va afrontar el compromís amb les baixes de Matías Pascual –contusió al colze esquerre– i Sergi Panadero –fractura a l’os maxil·lar esquerre–, tenia activades les alertes després de l’ensopegada a Vic i les dificultats de les últimes sortides, però li va tornar tocar a patir contra un Voltregà estructurat i intens.

Qualsevol dels dos equips hauria pogut avançar-se en el primer temps, però tant Roca com Egurrola van fer bé la feina. Una de les grans virtuts del conjunt de Cesc Linares va ser anul·lar el joc interior blaugrana, amb Álvarez i Ordóñez. Els locals van prémer l’accelerador en contraatacs de Vargas –ràpid com un llamp però una mica imprecís en les rematades–, Crespo –al pal– i una ocasió de Petxi Armengol que Egurrola va treure expressament amb el casc. Al Barça, insegur, li costava una mica més arribar amb perill. Malgrat tot, Álvarez es va trobar tot sol davant de Roca en una bola robada, però amb un angle reduït, i no el va poder batre. El Barça va anar agafant les mides del partit i en el minut 14, Barroso, va avisar en un bona acció personal. En la jugada següent, Gual va fer ressonar el travesser de la porteria local. Bargalló (21’) també va enviar la bola al pal. El Voltregà va acabar el primer temps amb sis faltes i el Barça en va cometre vuit.

El conjunt osonenc va iniciar el segon període molt incisiu per intentar avançar-se i generar més incertesa al rival. Es van viure minuts d’imprecisions. Un revers magnífic de Gerard Teixidó (34’) va estar a punt d’acabar en gol en uns minuts en què el Barça aguantava amb 9 faltes. A 14:39, els blaugrana van fer la desena. El Voltregà es mantenia amb sis. El jove Pol Gallifa i Egurrola va evitar l’1-0 amb el braç de l’estic.

En el 37’, Armengol va cometre falta sobre Ordóñez. Els àrbitres li van treure la blava i Álvarez va obrir la llauna transformant la directa (0-1). Vargas va ser objecte de penal (38’) però el xut potent de Teixidó es va estavellar al pal. El Voltregà va perseverar però es va tornar a trobar amb el pal en una acció de Vargas. Alabart, que es va fer un tip de robar boles, va estar a punt de fer el 0-2. El Voltregà hauria pogut empatar mitjançant Teixidó o en un altre pal de Vargas.