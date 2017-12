Una dècada màgica

És un equip que practica un esport considerat minoritari. És un equip femení. És un equip d’un poble petit. És un equip que té una llarga trajectòria d’èxits. És un equip que aquest any ha tornat a destacar en l’àmbit estatal i europeu. És l’equip d’hoquei sobre patins femení del Club Patí Voltregà i ha estat escollit millor equip de Catalunya de l’any 2017. Al llarg d’aquest any el conjunt osonenc ha guanyat la lliga europea i la copa, i en l’OK Lliga va acabar en la segona posició.

El president del CP Voltregà, Xavier Sala, diu que l’entitat està molt orgullosa d’haver rebut aquest guardó i que està segur que el disfrutaran. Ser el millor equip català del 2017 situa les noies de Sant Hipòlit en una llista impressionant d’equips, al costat, entre altres, del Barça de futbol del triplet, que va ser escollit l’any 2015. L’equip del Voltregà femení ha fet un bon any però el mateix president, l’entrenador –Beto Borregán– i la capitana –Anna Romero– consideren que també és un premi a la trajectòria que han tingut en els darrers anys i als èxits i als títols que han anat aconseguint. Xavier Sala i Beto Borregán coincideixen a explicar que el mèrit és de les jugadores, que estimen, disfruten i viuen cada dia el seu esport. El Voltregà femení del curs 2016/17 tenia com a entrenador Beto Borregán, que s’estrenava com a tècnic, i de segon disposava de Ricard Ares, que acabava de deixar l’equip masculí. Beto Borregán, que continua com a entrenador, té molt clar que els tècnics que van estar a l’equip abans que ells i les jugadores que en van formar part els darrers anys també són partícips d’aquest preuat guardó. Tots ells van anar sumant esforços per portar l’equip femení del Voltregà on és ara mateix.

Contra el gran rival

La lliga europea que les noies del Voltregà van guanyar a finals del mes de març del 2017 va ser la cinquena de les darreres deu temporades, i la segona consecutiva. A més, van aconseguir el triomf a la pista i contra el Gijón, el seu gran rival en la màxima competició europea, que va organitzar la final a quatre. Les asturianes tenen quatre títols de la lliga europea i no van poder guanyar el cinquè a casa. La copa femenina del Voltregà va ser la sisena en el seu palmarès, i ja ha guanyat la meitat de les dotze edicions que s’han disputat. A les osonenques se’ls va escapar l’OK Lliga, ja que van ser segones i no van poder revalidar el títol de la temporada anterior. Els èxits de l’any 2017 s’han incorporat a l’extens palmarès de títols del Voltregà femení, que es va iniciar la temporada 2001/02 quan va guanyar la copa catalana i el campionat d’Espanya. En total té 29 títols, amb cinc copes d’Europa (ara anomenada lliga europea), cinc títols d’OK Lliga, sis copes, cinc campionats d’Espanya, set lligues catalanes i una copa catalana. Els títols més preuats són, sens dubte, els de la màxima competició europea de clubs. Aquesta competició va néixer la temporada 2006/07 a les mateixes instal·lacions del conjunt osonenc però el Voltregà femení només va ser quart, i no va guanyar el seu primer títol europeu fins a la temporada següent. De les onze edicions que ja s’han disputat les osonenques han guanyat cinc vegades i són l’equip que n’ha aconseguit més.

Tres jugadores fan el ple