La inesperada vuitena

El 2017 quedarà gravat a la retina dels aficionats del Reus com un any ple d’emocions en què l’equip d’Enrico Mariotti va guanyar, contra tot pronòstic, la seva vuitena lliga europea al pavelló Onze de Setembre de Lleida. El Reus es va desfer en les semifinals del Benfica, el campió del 2016, en els penals i en la final va derrotar amb desimboltura l’Oliveirense (4-1), que havia fet saltar la banca contra el Barça, l’organitzador, en l’altra semifinal. Va ser el triomf de l’equip que va arriscar més i que va ser més fidel al seu estil de joc d’atac, el que millor es va adaptar a les dificultats d’un parquet complicat instal·lat expressament i que no va tenir les condicions òptimes necessàries. Sense fissures defensives i amb una intensitat demolidora, el Reus va merèixer el títol. El destí, a més, va ser capriciós i va voler que el mateix dia que l’equip es va endur la copa, es complís el 50è aniversari de la primera copa d’Europa de les sis consecutives que el club va guanyar entre el 1967 i el 1972. Més no es pot demanar. La setena se la va endur el 2009 amb Carlos Figueroa a la banqueta en un final agònic contra el Vic. El darrer títol català en la competició l’havia obtingut el Barça el 2015 a Itàlia en la final també contra el Vic.

L’equip va arrodonir el curs amb el subcampionat de lliga i va fer patir el Barça en la final de copa d’Alcobendas. En la nova temporada, però encara el mateix 2017, ara ja amb Jordi Garcia de tècnic –Enrico Mariotti va ser destituït també contra tot pronòstic dies després de guanyar la lliga europea–, el Reus es va endur la lliga catalana contra el Noia i va cedir en la final de la copa Continental contra l’Oliveirense i en la final de la copa Intercontinental jugada a Reus contra el Benfica. L’equip ha tingut un inici de temporada físicament i mentalment demolidor en què ha hagut de jugar 27 partits des del setembre en totes les competicions, tret de la copa, és clar.

El domini europeu dels clubs catalans el va arrodonir el Voltregà celebrant la lliga europea femenina amb l’exjugador del Barça Beto Borregán de tècnic i un grup de jugadores excepcional que va conquerir la cinquena copa d’Europa de la història del club de les onze edicions que s’han disputat de la competició. La final a quatre europea es va jugar a Gijón i l’equip de Borregán va derrotar en la final l’amfitrió, abans de revalidar el títol que ja havia aconseguit el 2016. El conjunt osonenc va arrodonir el seu gran 2017 guanyant la copa –va derrotar en la final el Gijón per 3-2–i amb el subcampionat en l’OK Lliga femenina. El campió va ser el Gijón, que només va perdre un partit en tot el campionat. Per tot plegat, el Voltregà va rebre el guardó de millor equip català del 2017, la cirereta del pastís.