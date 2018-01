El Barça exhibeix eficiència

El Barça va saber gestionar el partit travat que li va proposar el Benfica i va segellar l’accés als quarts de la lliga europea gràcies als gols de Lucas Ordóñez i de Pau Bargalló i a l’encert de Sergi Fernández sota els pals. Els blaugrana ho tenen tot de cara en les dues jornades que falten per assegurar-se el primer lloc i jugar la tornada de quarts a casa.

Escaldat pel 4-8 de la primera volta, el Benfica va fer un plantejament poruc diametralment oposat a la seva filosofia. Els de Pedro Nunes van esgotar sovint la possessió de 45 segons amb Nicolía retenint la bola i escassa profunditat. Al Barça també li va costar. Els d’Edu Castro van veure clar que, sense joc interior i per provocar escletxes, el xut exterior era l’únic recurs. Barroso va avisar amb un bon llançament de pala (2’) i el visitant Neves (9’) va replicar també des de fora. El marcatge sobre el cervell Nicolía estava sent un èxit. Amb l’entrada del rapidíssim Adroher, el Benfica va fer un joc més coral i més ràpid però tampoc no va generar en excés. El Barça, més vertical, va aprofitar la velocitat i la capacitat d’assistir de Bargalló per crear més perill. Ordóñez (15), Alabart (16’) i el mateix Bargalló ho van provar. Malgrat tot, Diogo Rafael va estavellar la bola al pal (22’).

El Benfica, que necessitava el triomf, va fer un pas endavant en l’inici del segon temps i Veira i Thiago Rafael van tenir dues bones ocasions. A poc a poc, però, el Barça va inquietar més i va obligar Henriques a un sobreesforç fins que Lucas Ordóñez va engaltar un gran cacau que va entrar per l’escaire. El Benfica va tenir l’empat en una directa (46’) –10a falta blaugrana– que Fernández, pletòric, va aturar a Adroher. En canvi, Bargalló, amb filigrana inclosa aixecant la bola, va superar Henriques en la directa arran de la desena falta visitant.