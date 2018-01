El Girona manté la ratxa

El Citylift Girona va mantenir la seva bona ratxa de resultats i va guanyar a la pista d’un Igualada que també estava encadenant victòries. Els igualadins van perdre després d’haver guanyat en les tres darreres jornades, mentre que els gironins van sumar la seva quarta victòria seguida. El Girona va passar el seu rival del dia i va pujar fins a la cinquena posició.

L’Igualada va ser molt actiu en atac en la primera meitat però es va trobar un Jaume Llaverola –és igualadí– que va tenir una gran actuació i va desfer molt de perill. Només en el minut tretze Met Molas el va poder superar i es va arribar al descans amb l’1-0.

En la segona meitat els gironins van estar molt més encertats de cara a gol. David Gelmà va empatar tot just començar el segon temps i després van tenir altres bones ocasions. La igualtat no es va desfer fins a dos minuts del final amb un gol de Marc Palau protestat pels locals. L’Igualada va buscar l’empat a la desesperada i en el darrer minut va treure el porter i va atacar amb cinc jugadors. Va buscar el gol i va tenir ocasions, però va perdre la bola i David Gelmà va aprofitar la porteria buida per marcar l’1-3 a tres segons del final i sentenciar el triomf.