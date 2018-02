“Potser al col·legi n’havia marcat alguna vegada sis”

No hi ha dubte que l’argentí del Barça Pablo Álvarez (San Juan 1986) és una assegurança de gol i un mestre afusellant les porteries rivals des del segon pal, el seu hàbitat natural. Des que va aterrar a l’OK Lliga, el 2005 procedent de l’Olimpia de San Juan, ha demostrat a bastament el seu olfacte de gol. Primer a les files del Liceo (2005-2011), club amb el qual va guanyar una copa de la Cers i una lliga europea i va ser el pitxitxi de l’OK Lliga 2009/10 amb 43 gols. Des del 2011 i amb contracte en vigor fins al 2021, no fos cas, s’atipa de fer gols amb la samarreta blaugrana i ja ha conquerit divuit títols. Explosiu en el curt recorregut i intuïtiu, el de San Juan feia referència fa pocs dies en una entrevista al web del club al fet que amb Edu Castro a la banqueta tenia l’oportunitat de gaudir de moltes situacions en atac. No hi ha dubte que els sis gols de mètodes diversificats –al segon pal, dins del quadre, arrossegant, amb xut al primer toc des de dins i també amb un cacau des de fora– que va marcar diumenge a la pista de l’Arenys de Munt (3-9) en són el millor exemple i estableixen un nou rècord de la temporada en la competició. “Potser al col·legi, però el cert és que no recordava haver marcat mai sis gols en un partit. Una vegada contra el Liceo en vaig fer cinc”, declarava satisfet Álvarez al final del partit en què el Barça va recuperar en la dinovena jornada el lideratge que havia perdut en la dotzena quan va empatar a la pista del Vic. Amb bona memòria, hi ha dies que no s’obliden, es referia als 5 gols que li va clavar al Liceo al Palau l’abril del 2015 en la 27a jornada i que van deixar el títol de lliga pràcticament sentenciat (7-4). En aquella ocasió, a més, el davanter havia estat convalescent per una lesió els dies previs.

Té el rècord de gols en una temporada en l’OK Lliga des del curs 2013/14 quan en va fer 56 en dura pugna amb l’aleshores jugador del Liceo i ara al Barça Lucas Ordóñez (54).

Al marge de la recuperació de la primera posició, el Barça sembla haver trobat la fórmula per rendibilitzar la seva qualitat al davant i segueix absolutament ferm al darrere, amb 21 gols encaixats en dinou partits, una fita. La seva eficàcia golejadora, a més, ha crescut exponencialment en els últims quatre partits de lliga, en els quals ha fet 31 gols, gairebé vuit de mitjana.