Marín és massa Marín

REUS DEPORTIU: Ballart, Casanovas, Bancells, Raül Marín i Torra –equip inicial-, Àlex Rodríguez i Salvat. CE VENDRELL: Camps, Rocasalbas, Navarro, Cristian Rodríguez i Jordi Ferrer –equip inicial-, Edu Fernández i Mudarra. GOLS: 1-0 (7’) Raül Marín. 2-0 (8’) Raúl Marín. 2-1 (14’) Edu Fernández. 3-1 (23’) Bancells. 4-1 (31’) Raül Marín. 5-1 (34’) Raül Marín, de falta directa. 6-1 (42’) Casanovas, de penal. 7-1 (43’) Raül Marín. ÀRBITRES: Iván González i Gorina. Van mostrar targeta blava al visitant Cristian Rodríguez. FALTES: 12 del Reus Deportiu i 11 del Vendrell.

El Reus Deportiu no es va aturar en la seva persecució darrere el Barça i el Liceo i es va desfer amb molta solvència del Vendrell en el derbi tarragoní per 7-1. Un Raül Marín estel·lar amb cinc gols va perfilar el clar triomf roig-i-negre, tot i els esforços del conjunt del Baix Penedès, que venia de superar el líder però no va poder repetir la seva proesa.

L’equip reusenc, traient tot el suc possible al gran moment de forma pel qual travessa, no va deixar escapar l’ocasió de començar a manar en el derbi ben aviat, tot i que ho va fer culminant un power play quan Cristian Rodríguez ve veure una blava en el minut 7. Raül Marín, que va picar la falta directa corresponent però no la va transformar, va reconduir la situació un minut després quan va ser capaç de culminar la superioritat numèrica del Reus. I el pitxitxi de l’OK Lliga no en va tenir prou, ja que pocs segons després va repetir, ja amb el Vendrell en igualtat de condicions, fent el 2-0. El Vendrell primer va aturar l’efectivitat local i, després, va aconseguir mitjançant Edu Fernández reduir diferències. Malauradament per als seus interessos, Bancells va tornar a situar els dos gols d’avantatge en el marcador abans del descans.

L’equip de Jordi Garcia va mantenir el seu bon nivell de joc i els gols van anar caient amb freqüència, ja que Raül Marín estava molt inspirat. Dos gols més seus i un altre de Casanovas, acompanyats d’un Ballart inexpugnable aturant un penal i una directa, van consolidar el triomf del Reus.