Una sanció de sis mesos posa fi al curs europeu de Gual

El comitè de competició del Comitè Europeu d’Hoquei sobre Patins ha imposat una sanció de sis mesos al jugador del Barça Lassa Marc Gual per haver colpejat amb l’estic al cap el jugador del Benfica Diogo Rafael en el partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la lliga europea que es va jugar al pavelló Fidelidade de Lisboa el 9 de desembre, amb triomf blaugrana (4-8). Gual, per descomptat, va veure la vermella directa per una acció que va quedar fora del camp visual de les càmeres de televisió però que els col·legiats van sancionar immediatament. Dimarts, per fi, el comitè va comunicar al club català la sanció, que, en principi i sempre que no prosperin els recursos, no permetrà al cervell de Sant Sadurní jugar cap més partit de la màxima competició europea aquesta temporada perquè la sanció es prolonga fins al 8 de juny i la final a quatre es disputarà els dies 12 i 13 de maig. La seva absència representa una baixa sensible, atesa la seva experiència per afrontar tant els quarts de final com una hipotètica final a quatre en una competició en què el Barça, com sempre, aspira a tot. El Barça, això sí, té un fons d’armari impressionant i jugadors amb capacitat per fer jugar els seus companys com Pau Bargalló i Ignacio Alabart, però no hi ha dubte que Gual –17 assistències i 17 gols en 29 partits aquest curs–, que també és molt valuós en defensa, és un baluard. L’equip d’Edu Castro ja està classificat per al quarts i dissabte pot assegurar-se la primera plaça del grup a la pista del Forte dei Marmi. Gual ja havia complert el partit que necessàriament implica una vermella directa a casa contra el mateix Benfica en la quarta jornada (2-0) i el club volia saber si podia comptar amb ell a Itàlia.

No hi ha una decisió presa, almenys ahir, però sembla que el Barça no es quedarà amb els braços plegats i estudia recórrer contra la sanció, tot i que ho haurà de fer una mica a les palpentes, ja que no té accés a l’informe dels àrbitres, una altra mesura arcaica de l’hoquei sobre patins europeu respecte d’altres esports.

Borja Ferrer, el precedent