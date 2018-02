La inèrcia de rècord de Marín

L’estic de Raül Marín s’ha convertit en les tres últimes jornades en una vareta màgica que ha convertit en gol gairebé tot allò que ha tocat. Ja forma part del guió de l’OK Lliga que el capità reusenc atemoreixi els porters rivals. Tant en contraatacs vertiginosos com en tirs exteriors enverinats, engaltant en la sortida de darrera de la porteria, tot un clàssic, i en les faltes directes –n’ha marcat set de les últimes vuit que ha llançat–, però en els darrers tres partits ha marcat 13 gols –cinc a casa contra el Vendrell, quatre a Palafrugell i quatre més contra l’Asturhockey– que li han permès consolidar-se encara més al capdavant de la llista de golejadors de l’OK Lliga amb 40 dianes eixamplant la diferència respecte del killer del Barça Pablo Álvarez, que n’ha marcat 29. Sempre genial i sovint amb un toc de bogeria mesurada, Marín acumula una mitjana estratosfèrica de 2 gols per partit que, fent una projecció quan falten deu jornades per al final, li permetria batre el rècord de 56 gols en una temporada que va establir el mateix Álvarez en el curs 2013/14. El temps ho dirà.

L’anàrquic reusenc, que ja ha marcat dos gols més que l’any passat en tot el curs, lluita per obtenir el seu tercer pitxitxi consecutiu i el quart de la seva trajectòria, tots aconseguits a les files del Reus, club en el qual es va formar tret d’una temporada en la seva etapa d’infantil en què va militar al Barça. Precoç, va debutar en l’OK Lliga amb setze anys, però no li va ser gens fàcil consolidar-s’hi de ple dret com a figura. Abans de tornar a Reus va jugar tres anys a l’Alcoi (2004-2007), dos a l’Igualada (2007-2009) i va viure la seva primera eclosió amb el Vilanova 2009/10, amb el qual va arribar a la seva primera final de copa. Va tornar a Reus per guanyar una lliga històrica i va ser el màxim golejador de la competició (2010/11). Afegeix als seus èxits de club tant amb el Reus com amb el Barça (2013-2015), dos títols mundials amb Espanya (2011 i 2017) i una Golden Cup (2011) amb Catalunya. Va ser fonamental en la consecució amb el Reus de la lliga europea l’any passat a Lleida. Completa el seu currículum de clubs amb una copa de la CERS amb el Reus (2004) i dues lligues catalanes (2016 i 2017) amb el Reus. A les files del Barça va guanyar dues lligues europees (2014 i 2015), una copa Intercontinental (2014) i dues supercopes (2014 i 2015).

Ara el Reus aparca la lliga, en la qual és tercer a cinc punts del líder, el Barça, i viatja cap a Viareggio per jugar demà (22 h) la cinquena jornada de la lliga europea. Ja està classificat per als quarts, però intenta assegurar-se el primer lloc del grup per jugar la tornada a casa i tenir un hipotètic millor encreuament. La setmana vinent, l’objectiu serà la copa, en la qual el Reus, que no obté el títol des del 2006, lluitarà contra el Lleida en els quarts.