Rebel·lió contra el Barça

La copa continua sent una festa, però no hi ha dubte que els dos darrers títols consecutius del Barça han refredat una mica l’ambient del mercat de les oportunitats. Els blaugrana són els favorits, tant per plantilla com per bagatge, i també pel moment dolç que passen i que els ha permès recuperar el lideratge de l’OK Lliga. El Reus, finalista l’any passat a Alcobendas i que s’ha mostrat solvent, estable i resolutiu en les últimes jornades de la lliga, i el Liceo, líder set jornades de l’OK Lliga –de la dotzena a la divuitena– i ara segon, són els dos altres aspirants amb més teòriques possibilitats en una competició amb un format incert i atractiu d’eliminatòries.

El gran paper en la lliga europea del Reus, vigent campió, i del Barça, que el cap de setmana van guanyar els seus respectius partits a Itàlia i es van assegurar les primeres places del seus grups, accentuen encara més les possibilitats que tenen de trobar-se en la segona semifinal –tots dos juguen els quarts demà– a pesar del desgast. El Liceo, per la seva banda, va empatar a casa contra el Lodi (1-1), però va segellar la seva classificació per als quarts i jugarà la copa sense dèficits emocionals. També va actuar a Europa el Lleida, que va superar el Tomar portuguès (4-2) en l’anada dels quarts de la CERS.

Avui, en la primera jornada, el Noia i l’Igualada repetiran el partit que van jugar dissabte a les Comes. El Noia es va imposar 4-5 i va accentuar la crisi dels de Ferran López, que van reaccionar amb orgull en el segon temps, però no hi van ser a temps. Pere Varias ha esperonat els seus jugadors proclamant amb ambició que van a Lloret “a guanyar la copa”.

Somiem junts