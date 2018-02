L’Igualada torna, dotze anys després, a la semifinal

Dotze anys després d’haver disputat la seva darrera semifinal, l’Igualada Rigat s’hi va tornar a classificar en derrotar per 0-3 el Noia Freixenet en els quarts de final que van inaugurar la copa de Lloret de Mar. Els igualadins havien disputat la seva darrera semifinal en l’edició de l’any 2006, que precisament també es va jugar a Lloret de Mar. La seva gran defensa i la seva eficàcia en atac van permetre superar un Noia que ho va intentar sense encert.

El Noia i l’Igualada es van tenir respecte en els minuts inicials, però ben aviat van intentar posar a prova el porter rival. La primera ocasió clara va ser dels de Sant Sadurní, però tot seguit els igualadins en van tenir dues de seguides i en el minut 13 Sergi Pla va inaugurar el marcador. Un xut llunyà va sorprendre el porter del Noia Xus Fernández i va significar el 0-1. Els de Sant Sadurní van fer un pas endavant per intentar anivellar el resultat i van tenir més possessió de la bola, però els igualadins estaven molt atents en defensa i van saber robar algunes boles i van crear perill al contraatac. Amb aquest curt resultat es va arribar al descans.

En la segona meitat el Noia va intensificar les seves accions d’atac però no va aconseguir anivellar el partit, i va ser l’Igualada el que va tenir les millors ocasions i en el minut 31 va situar el 0-2 en el marcador. Oriol Vives va fer una espectacular mitja volta dins l’àrea i la seva rematada va acabar al fons de la porteria dels de Sant Sadurní.

L’Igualada tenia menys ocasions però les sabia aprofitar millor contra un Noia que va intentar jugar amb més intensitat però va fer més faltes i va arribar a les deu d’equip. Met Molas no va poder superar el porter Xus Fernández, que va treure la bola quan ja entrava. Els de Sant Sadurní es van animar i mig minut després van tenir una gran ocasió, però aquest cop va ser Elagi Deitg el que va fer una gran aturada i va mantenir a zero la porteria de l’Igualada. Un minut més tard i després d’una altra bona acció del porter del conjunt igualadí, un contraatac va servir perquè Roger Bars marqués el 0-3 i sentenciés el partit a favor dels igualadins. A un minut del final el Noia va disposar d’una falta directa però no va poder marcar i l’Igualada va accedir a la semifinal.