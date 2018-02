El primer temps decideix

HC LICEO: Malián, Josep Lamas, Carballeira, Edu Lamas i Torres –equip inicil–; Carlo Di Benedetto, Coy i Miras. LLORET VILA ESPORTIVA: Serra, Lluís Grau, Plaza, Marc Grau i Àlex Grau –equip inicial–; Rubén Fernández i Gallardo. GOLS: 1-0 (2’) Edu Lamas. 2-0 (14’) Miras, de penal. 3-0 (23’) Josep Lamas. ÀRBITRES: O. Valverde i I. González. Van mostrar targeta blava a Torres i Marc Grau. FALTES: 12 del Liceo i 15 del Lloret.

El Lloret Vila Esportiva no va poder plantar cara al Liceo i va ser eliminat en els quarts de final de la copa després de ser superat des de l’inici pel conjunt gallec. Els lloretencs van encaixar el primer gol en el minut 2 de partit, i a partir d’aquí els gallecs van tenir el control i no van donar cap opció perquè el partit fos anivellat. El Liceo jugarà la seva quarta semifinal consecutiva i l’onzena en els darrers dotze anys, amb moltes ganes d’arribar a una final de copa que no juga des de l’any 2004, quan va guanyar el seu darrer títol. El seu rival en la semifinal serà l’Igualada Rigat, que va guanyar la primera semifinal.

Els lloretencs no van poder aguantar la bona sortida a pista del Liceo, que no volia cap entrebanc, va anar a buscar un gol matiner i Edu Lamas el va aconseguir amb un xut des de lluny en el minut 2 de partit. El Lloret no estava centrat a la pista, i en el minut 5 els àrbitres van mostrar una doble targeta blava a Marc Grau pel Lloret i a David Torres pel Liceo. Poc després el tècnic dels selvatans, Manolo Barceló, va demanar temps mort per reorganitzar l’equip. Els gallecs, amb el marcador a favor, controlaven el partit, però sabien que necessitaven més avantatge. El porter local, Ferran Serra, va fer una bona aturada salvant el segon gol dels gallecs, però un minut després no va poder fer res en un penal llançat perfectament per Sergi Miras (2-0). El Liceo no va abaixar la seva intensitat en el joc i el Lloret tampoc, i les faltes d’equip es van anar acumulant (8-8 al descans). A dos minuts del descans Josep Lamas va marcar el 3-0 i va deixar molt a favor del seu equip la classificació amb tota una segona meitat per endavant.

Faltes directes