El trenca a la mitja hora

El Barça Lassa va complir com a campió vigent i es va classificar per a les semifinals de la copa sense haver de patir en excés. Els blaugrana van superar un Citylift Girona que es va avançar en el marcador i que va estar dins del partit fins a la mitja hora de joc. Dos gols seguits en pocs minuts van situar el marcador en 4-1 i van encarrilar l’accés dels blaugrana a les semifinals, en les quals jugarà avui contra el Reus (21 h).

Els dos equips van anar a buscar la porteria contraria amb decisió de bon començament, amb un joc obert i ràpid que va fer entrar en acció els dos porters. Els gironins van tenir més possessió de la bola i van aprofitar millor una bona ocasió per inaugurar el marcador. Raül Pelicano va fer el 0-1 en el minut nou en una ràpida acció. Els blaugrana van reaccionar immediatament i un minut després Pablo Álvarez va empatar en una de les seves clàssiques rematades en el segon pal. El Barça va posar a prova els minuts següent el porter Jaume Llaverola, que va respondre amb bones aturades. En el minut catorze Oriol Garcia va rebre un cop a la cara que li va fer una ferida a sota del nas i al pòmul, va sagnar abundantment i va haver d’abandonar la pista en llitera cap a l’hospital. El Girona va quedar amb una rotació menys de banqueta però va continuar resistint al Barça fins a cinc minuts del descans, quan Ignacio Alabart va trobar un passadís per entrar dins l’àrea i va marcar el 2-1 amb què es va arribar al descans.

El Girona va avisar en els primers minuts de la segona meitat amb un xut al pal de Raül Pelicano i el Barça va respondre sentenciant el partit a la mitja hora de joc. Primer un contraatac de Sergi Panadero i Pablo Álvarez va fer lluir Jaume Llaverola, però en l’atac següent Pablo Álvarez va culminar la contra amb el 3-1. El minut següent va ser Lucas Ordóñez qui va posar el 4-1 en el marcador i pràcticament va sentenciar el partit. El Barça va tenir tot seguir una falta directa per les deu faltes d’equip dels gironins, però aquest cop Lucas Ordóñez no va poder superar el porter de l’equip gironí. Els blaugrana havien trobat com superar la defensa del Girona i en van treure profit fins que un temps mort del seu tècnic va asserenar una mica el joc dels gironins. La millor ocasió del Girona la segona meitat va ser una falta directa, per les deu faltes del Barça, a set minuts del final, però Aitor Egurrola va aturar el llançament de Raül Pelicano. Una jugada personal d’Ignacio Alabart a cinc minuts del final va significar el 5-1, que seria el resultat definitiu. En l’equip blaugrana Pau Bargalló va rebre un cop a la cella, Matías Pascual va patir una contusió i Pablo Álvarez es va ressentir de l’esquena. Aquest és dubte per al partit de la semifinal d’avui.