L’Igualada Rigat es queda sense premi

L’Igualada Rigat va lluitar fins al darrer segon, però no va aconseguir el premi de classificar-se per a la final. L’equip de l’Anoia va caure derrotat per la mínima contra un Liceo que va començar bé, però que en la segona meitat no va ser superior als igualadins i va veure com el seu porter Xavier Malián el va mantenir amb avantatge. Els gallecs es van classificar per a una final de copa per última vegada l’any 2004 i van guanyar el seu darrer títol.

El Liceo va iniciar el partit mostrant el seu encert en atac i, de tres arribades a la porteria dels igualadins en els primers vuit minuts, van marcar dos gols. César Carballeira va inaugurar el marcador en el minut 6 i, dos minuts més tard, Edu Lamas va fer el segon. L’Igualada també tenia les seves bones ocasions, però en les entrades dins l’àrea faltava l’última passada bona i, en els tirs més allunyats, el porter del conjunt gallec Xavi Malián refusava el perill. Tres minuts abans del descans, César Carballeira va enviar una bola al pal, i mig minut després Xavier Malián va reaccionar molt bé en una bola rebotada i la va treure quan ja entrava. Quan faltaven 47 segons, el porter del Liceo va retenir la bola il·legalment i Tety Vives va transformar el penal en el 2-1.

La segona part es va iniciar amb un xut al pal de David Torres, i els dos porters van començar un recital d’aturades. En el minut 32, l’entrenador de l’Igualada va veure la targeta blava i el Liceo va disposar d’una falta directa que David Torres va enviar al pal. En la superioritat dels gallecs, Martín Payero va rematar al pal. Quan faltaven sis minuts va ser David Torres qui va veure la targeta blava i els igualadins van tenir una gran ocasió per empatar. Sergi Pla no va poder superar a Xavier Malián, que va aturar en primera instància i la segona rematada del jugador del conjunt igualadí va anar al pal. La superioritat numèrica de l’Igualada no va ser fructífera de cara a la porteria tot i que va tenir alguna bona ocasió. En els darrers minuts, el Liceo va intentar assegurar la victòria, però el porter de l’Igualada Elagi Deitg va fer un parell de bones aturades. Els gallecs van saber gestionar les nou faltes d’equip que tenia, i no van cometre la desena, que hauria significat una falta directa per als igualadins. En el darrer minut del partit, l’Igualada va jugar amb cinc homes de pista i sense porter per intentar aconseguir l’empat a la desesperada, però no ho va aconseguir.