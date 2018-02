El Barça i el Liceo jugaran la final de la copa

El Barça Lassa i el Liceo jugaran demà una final clàssica de la copa d’hoquei sobre patins a Lloret de Mar (20 h). El conjunt d’Edu Castro s’ha desfet del Reus en la segona semifinal per 3-1 –1-0 a la mitja part–en la repetició de la final del 2017 a Alcobendas. Els gols dels blaugrana els han marcat Pablo Álvarez (2) i Pau Bargalló, aprofitant una assistència fabulosa de Marc Gual. Per part dels del Baix Camp, ha foradat la porteria contrària Joan Salvat. El porter del Barça Sergi Fernández ha estat pletòric i ha aturat dues faltes directes a Raül Marín i un penal a Albert Casanovas, dos grans especialistes.

El Liceo, per la seva banda, ha superat l’Igualada per 2-1 –2-1 a la mitja part–en la repetició de la final del 2004 que es van endur els gallecs i que va ser la darrera dels de la Corunya en la competició. Els autors dels gols del conjunt de Juan Copa han estat César Carballeira i Edu Lamas. El gol dels de Ferran López l’ha fet Tety Vives de penal. L’equip de Ferran López va fer una gran defensa que va ofegar el Noia en els quarts però avui no ha pogut aturar el Liceo, que s’ha avançat de seguida amb dos gols en el primer temps. No obstant això, l’Igualada ha reaccionat amb molta intensitat i ha estat a punt de forçar la pròrroga sobretot en una falta directa de Sergi Pla. Però l’actuació del porter osonenc del Liceo Xavi Malián ha estat clau.