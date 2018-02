Una final clàssica que no es juga des de l’any 1994

El Liceo i el Barça Lassa disputaran aquest vespre una final clàssica de la copa ja que s’han trobat en cinc ocasions en la lluita pel títol. En el format actual, però, no s’han enfrontat mai en una final i la darrera data de l’edició del 1994, en què els blaugrana es van imposar per 5-3. El Barça intentarà revalidar el títol i guanyar la copa per tercera vegada consecutiva, una fita que no s’ha aconseguit mai en el format actual. Els gallecs, per la seva banda, busquen emportar-se un títol que no conquereixen des de l’edició del 2004.

Els finalistes d’aquesta edició són dos dels tres equips que tenen més copes en el palmarès. Els blaugrana en sumen vint-i-un en les setanta quatre edicions disputades mentre que el Liceo en té nou. Entremig hi ha l’Espanyol, que va guanyar la competició onze vegades entre els anys quaranta i seixanta del segle passat.