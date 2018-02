El Barça Lassa lluitarà per revalidar el títol de copa, aconseguir la tercera consecutiva i sumar la 22a de la seva història contra un Liceo que s’ha mostrat molt sòlid durant la competició. Els blaugrana van derrotar un Reus Deportiu que va lluitar en tot moment, ho va donar tot a la pista i va tenir les seves possibilitats fins al final. El Barça va saber controlar bé els darrers minuts i es va classificar per a la final.

La bona tasca defensiva dels equips i la bona actuació dels dos porters va caracteritzar la primera meitat, i només una genialitat de Pablo Álvarez va situar un curt 1-0 en el descans. En el primer atac després de servir de centre el Reus ja va portar perill a la porteria blaugrana i el Barça es va apuntar a la festa de l’atac i Marc Gual va posar a prova el porter del conjunt reusenc Càndid Ballart amb un xut potent i llunyà en el minut 4. Els reusencs van contestar amb una bona acció que va anar al pal, abans que Raül Marín veiés una targeta blava rigorosa. Lucas Ordóñez va llançar la falta directa però, Càndid Ballart la va aturar, i tot seguit els reusencs van saber aguantar en inferioritat numèrica.

Els dos equips seguien creant ocasions com un xut al travesser de Xavi Barroso o una entrada a l’àrea d’Àlex Rodríguez. Quan faltaven quatre minuts per al descans Pau Bargalló va xutar de lluny i Pablo Álvarez la va caçar a l’aire per desviar-la al fons de la porteria. Va significar l’1-0 amb què es va arribar a la fi del primer temps.

Els reusencs van sortir decidits a buscar l’empat en la segona meitat i en una de les seves primeres accions Raül Marín va enviar la bola al pal. Van ser els blaugrana, però, els que van aconseguir ampliar el marcador. Un xut de Pau Bargalló va ser desviat pel porter del Reus però, Pablo Álvarez va aprofitar el refús per marcar el 2-0. El mateix Pablo Álvarez va disposar d’un parell de contraatac en els minuts següents que no va culminar. Els roig-i-negres van tenir la seva gran ocasió en el minut 33 quan el Barça va fer la desena falta d’equip. Raül Marín no va poder superar Sergi Fernández, que va desviar la rematada. En els minuts següents els blaugrana van intentar sentenciar la semifinal amb un tercer gol, però el Reus va aguantar be i va buscar les seves opcions. Van arribar en una jugada embolicada que Salvat va convertir en el 2-1. L’alegria dels reusencs va durar poc ja que quatre minuts després Pau Bargalló va aprofitar una gran passada de Marc Gual per fer el 3-1.

En els darrers tres minuts el porters Sergi Fernández es va convertir en protagonista i va aturar un penal i una falta directa i va mantenir els blaugrana amb un marge de dos gols per no haver de patir fins al final.