El 22è títol s’ha de lluitar molt

El Barça Lassa va haver de treballar i de lluitar molt per aconseguir el 22è títol de copa de la seva història, i la tercera de manera consecutiva. Els blaugrana només van poder superar per un mínim 1-2 el Liceo, que sempre va estar dins del partit i va lluitar per un títol que no aconseguia des de feia catorze anys. La bona actuació del porter del conjunt blaugrana Sergi Fernández, que va aturar tres faltes directes i un penal, va ser un factor clau en la victòria. Els blaugrana també van estar encertats en les accions de bola aturada i van marcar els seus dos gols d’aquesta manera, en transformar un penal i una falta directa. Tot i el 0-2 en contra, els gallecs no es van rendir mai i quan van reduir les diferències a tretze minuts del final van buscar amb ganes el gol de l’empat, van tenir ocasions però no el van poder aconseguir i el Barça es va emportar el títol.

En els primers minuts els blaugrana van intentar agafar el control del joc sobre la pista mentre que els gallecs intentaven assentar la defensa i buscar accions ràpides. En el primer minut Pau Bargalló va posar a prova el porter del conjunt gallec Xavi Malián i uns minuts després Edu Lamas va ser qui va fer entrar en acció el porter blaugrana Sergi Fernández. Sergi Miras va enviar una bola l pal i poc després Xavi Barroso va fer el mateix. Encara no s’havia disputat un quart d’hora de joc de la final i els dos entrenadors ja havien fer jugar tots els seus homes de pista, amb canvis constants en les línies per intentar mantenir l’alt ritme de partit. A nou minuts del descans Matías Pascual va veure la targeta blava i el Liceo va disposar d’una falta directa. Martín Payero va enviar el xut fora i en la segona rematada Sergi Fernández va aturar la bola. Els blaugrana van quedar amb inferioritat però un minut després els gallecs van fer la desena falta i Pablo Álvarez va disposar d’una falta directa. La seva rematada va anar al pal. A cinc minuts del descans Carlo di Benedetto va fer entrar la bola dins la porteria el Barça però els àrbitres no van donar gol en considerar que en desviar el xut llunyà tenia l’estic massa amunt. Tres minuts després els blaugrana van fer la desena falta i Josep Lamas va buscar el primer gol però Sergi Fernández va aturar el llançament.

En la segona meitat van arribar els gols. En els tres minuts de la represa Sergi Panadero va fer el 0-1 de penal i tres minuts després va ser Pau Bargalló el que va transformar una falta directa i va situar el 0-2 en el marcador. El Liceo va tenir en els minuts següents una falta directa i un penal –en menys d’un minut–, però al davant es van trobar un magnific Sergi Fernández que les va aturar. Els gallecs van anar a l’atac amb insistència i el porter del Barça va haver d’intervenir sovint. A tretze minuts del final, però, Carlo di Benedetto, en una segona rematada, va aconseguir el gol dels gallecs. Els dos equips estaven amb catorze faltes i poc després tots dos van tenir una falta directa. Els gallecs van ser els primers, però no van poder empatar i uns segons després els blaugrana van tenir una gran ocasió per sentenciar la final i tampoc van poder marcar. Quedaven set minuts per al final i tot estava obert. Matías Pascual va enviar una rematada al travesser i els gallecs també van tenir algunes bones ocasions. El marcador ja no es va moure tot i que el Liceo va fer entrar un cinquè jugador quan faltava mig minut per acabar però el Barça va saber controlar la bola i es va adjudicar la victòria i el seu primer títol de la temporada..