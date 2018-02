Content però serè, Edu Castro va analitzar la victòria del Barça en la final de copa que va suposar el seu primer títol com a tècnic el Barça. Es va mostrar content del seu equip i va destacar la feina del seu equip tècnic: “És el Barça que volíem, jo, en Jordi i en Dani, que som les tres persones que pensem la idiosincràsia que volem del nostre equip.” El tècnic del Barça va voler destacar que havien guanyat un gran rival, el Liceo, i va felicitar la parella arbitral perquè considerava que havia estat un partit difícil d’arbitrar.

Edu Castro va afirmar rotundament: “El Liceo ens ha fet patir molt. Nosaltres intentem que el nostre porter no jugui, i que el contrari jugui al màxim possible. Jo crec que en la primera part el Liceo ha estat superior, i en la segona ha canviat, hem pogut tenir mes bola.” El tècnic blaugrana va voler destacar l’encert que havien tingut en la bola aturada i sobretot l’actuació del seu porter Sergi Fernández: “Ha fet un partit espectacular.” Edu Castro va assegurar que el títol de copa suposa per a l’equip tècnic que el que havien pensat a l’estiu, la manera vertical com volien que l’equip jugués, els ajudara a seguir confiant en el que estan fent des del punt de vista de la filosofia i el model de joc. El tècnic blaugrana també va voler destacar que haver superat un rival com el Liceo dona molta satisfacció i “dignifica la competició”.